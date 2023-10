Jednat s úřady o svých daňových záležitostech, vyřizovat všechny náležitosti stavebního řízení či vkládat něco do katastru nemovitostí bude ještě nějakou dobu nutné na papíře. Od začátku roku 2025 to změní elektronický registr zastupování. Jeho vznik právě schválila vláda a název znamená v praxi vytvoření digitální plné moci. „Občané budou mít možnost při kontaktu se státní správou zastupovat jiné osoby či firmy,“ vysvětluje ředitel Digitální a informační agentury Martin Mesršmíd. Novinku bude možné využít i při vyřizování sociálních dávek a příspěvků, přebírání dokladů či pro přepis majitele motorového vozidla.

Digitální mandáty budou uloženy do centrální databáze registru a všechny úřady tam ověří jejich platnost. Legislativně chystanou digitalizaci plných mocí zakotví novela zákona o základních registrech – její první návrh se v Digitální a informační agentuře již píše, definitivní verzi chce mít vláda na stole do konce ledna.

Kouzlo připravených formulářů

Když například za podnikatele podává daňové přiznání každoročně stejný účetní, už nebude potřeba opakovaně sepisovat plnou moc v tištěné podobě a předkládat ji úřadům. Bude vytvořena digitálně a zůstane aktivní až do jejího odvolání nebo vypršení platnosti. Mělo by to odstranit problémy, do nichž se lidé dostali, když na novou papírovou plnou moc zapomněli.

Proti tomu Michal Sniehotta z advokátní kanceláře Sniehotta & Vajda Legal uvádí, co se teď může stát novým problémem – když kdokoli zapomene, že plnou moc udělil, a oprávněná osoba ji bude dál využívat. Podle místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše se každopádně podstatně zvýší komfort při jednání s úřady. „Občan do předem připravených formulářů pouze vyplní své jméno, jméno zastupovaného nebo naopak toho, kdo jej zastupuje, a o jakou záležitost se jedná. Identitou občana potvrdí svou vůli,“ vysvětluje.