S výukou jazyků měl zpočátku velké problémy, postupně si ale Pavel Skřivánek udělal státní zkoušky ze čtyř cizích jazyků a krátce po sametové revoluci rozjel vlastní překladatelskou a tlumočnickou firmu. Skrivanek Holding, který má pobočky v 15 zemích včetně USA, dnes patří podle výzkumné společnosti CSA Research mezi padesátku největších jazykových agentur na světě. A i přes nástup internetových překladačů firma díky novým službám a technologiím stále roste.

Například nové multimediální oddělení získalo během jediného roku 10procentní podíl na téměř 600milionových tržbách společnosti. Tato divize se zaměřuje na překládání videoher, titulků pro filmové platformy Netflix a Disney+ nebo vytváří voiceover, tedy mluvený komentář k videu. „Ten jsme už dnes schopni vytvořit díky umělé inteligenci k nerozeznání od normálního lidského hlasu, a navíc s minimálními náklady,“ říká Skřivánek, majitel holdingu, který překládá a tlumočí i pro OSN či Evropskou komisi. V rozhovoru mluví také o tom, jak umělá inteligence ovlivňuje překládání, proč Češi zaostávají v rámci Evropské unie v jazykových dovednostech či jak se nejlépe naučit cizí jazyk.

Jak jste se dostal ke studiu cizích jazyků? Táhly vás už od dětství?

Narodil jsem se ve Vyškově u Brna a už tenkrát před revolucí se tam dala chytit rakouská televize. Chtěl jsem jí rozumět. Další důvod, proč jsem se začal učit německy, byl ten, že jsme měli tetu, respektive kmotřenku maminky ve Vídni a byla šance ji navštívit. Byla to odsunutá Němka a chtěl jsem se s ní dorozumět. Chodili jsme s bratrem na hodiny němčiny k panu profesorovi, který z politických důvodů nesměl vyučovat, dělal na vrátnici a tajně vyučoval němčinu. Mně to nejdřív katastrofálně nešlo, hlavně gramatika. Ale nakonec jsem ve Vídni překládal ostatním já, takže tlumočnické schopnosti jsem nějak pochytil.

Kolik dnes ovládáte jazyků?

Na gymnáziu nás drtili ruštinu. Vysokou školu jsem měl studovat v Sovětském svazu, nakonec jsem ale šel na zahraniční obchod na VŠE do Prahy a tam jsem si přibral ještě francouzštinu a angličtinu a udělal si ze všech čtyř jazyků státnici. Momentálně se učím španělsky.

Co vás přimělo k založení jazykové agentury?

Po vysoké škole jsem vzal práci v zahraničním obchodu. Měl jsem mít na starosti obchod s textilem, ale pak mi naložili plného formana vzduchovek a řekli, ať je s kolegou jedeme prodat na východní Slovensko. Pochopil jsem, že to není práce pro mě, navíc za plat 4500 korun hrubého, což bylo 3500 čistého, a jen za garsonku jsem platil 1300 korun. Takže jsem těžko vyžil a ještě jsem to měl asi hodinu a půl do práce a z práce. Tak jsem se přihlásil do jedné agentury jako překladatel. Platila se asi stovka za stránku, což na tehdejší poměry nebylo úplně málo, a k tomu jsem pak vzal i tlumočení. Ale přestali platit. Došlo mi, že nemůžu být závislý jen na práci pro agenturu. Proto jsem se v roce 1992 rozhodl založit vlastní firmu, respektive nejdřív živnost. Uveřejnil jsem inzerát ve Zlatých stránkách, který stál asi 100 tisíc. Na to jsem tehdy neměl, ale platilo se až po zveřejnění, tak jsem to riskl. Řekl jsem si, že přijde dost zakázek a že z nich to pak zaplatím. A vyšlo to. Pak jsem dal inzerát do novin a začalo přicházet více a více zakázek. V tu chvíli mi bylo jasné, že překládání má opravdu potenciál.

Během krizového roku 2009 nám tržby klesly asi na polovinu. Prodal jsem vilu a peníze investoval do rozvoje společnosti.

Kvůli podnikání jste prodal i byt. Co vás k tomu vedlo?

Banka mi nechtěla dát úvěr na rozvoj a od rodičů jsem si nechtěl půjčovat. Proto jsem za necelých 900 tisíc korun prodal byt v Praze‑Butovicích. Za ně jsem vytvořil pět poboček v Čechách. Všechny byly během pár měsíců v zisku.

Jak dlouho jste ještě sám překládal?

Ještě hodně let, i dneska občas vypomůžu.

Postupně jste přidal k překladům i další služby jako tlumočnictví, jazykovou školu nebo korektury. Jaké podíly mají dnes na tržbách firmy?

S tlumočením jsme začali hned na začátku a jazykovou školu jsme otevřeli zhruba v roce 1998. Nejdřív jsem se jazykové škole vyhýbal, protože to je segment s nízkou ziskovostí, což platí doposud. Dnes nám dělá asi čtvrtinu tržeb v Česku a v zahraničí poskytujeme výuku pouze v některých zemích. Největší část tržeb pořád tvoří překlady.

S pomocí AI děláme rychle překlady i milionů stran, což by jinak nebylo z organizačního a logistického hlediska možné.

Loni jste oslavil 30 let od založení agentury. Prošli jste si za tu dobu nějakou větší krizí, kdy jste si řekl, že skončíte?

Největší přišla v roce 2009 při finanční krizi, kdy klienti rušili i podepsané smlouvy. Během jednoho roku nám tržby klesly na polovinu. Proto jsem prodal vilu, kterou firma vlastnila, a peníze investoval do rozvoje společnosti. Nikdy jsem si ale neřekl, že skončím.