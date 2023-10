Pohled na aktuální statistiky investic do českých i evropských start‑upů může vypadat tristně. Po tučných koronavirových letech, kdy celková čísla vyletěla prudce vzhůru, přišla letos bída. Ochlazení, jak se jev často nazývá, se už během loňska částečně projevovalo na západě kontinentu a letos naplno zasáhlo i střední a východní Evropu. Česku zatím s investicemi ve výši 110 milionů eur, tedy v přepočtu 2,7 miliardy korun, připadá v tomto regionu stále ještě třetí místo. Avšak proti loňsku se v žebříčku, kterému vévodí Estonsko, o jednu příčku propadlo.

„Ač se to zdá jako slušný výkon, je nutné si uvědomit, že celkový objem investic je zhruba desetkrát až patnáctkrát nižší proti rokům 2021 a 2022, které byly za celou poslední dekádu vysoce nadprůměrné,“ říká zakladatel neziskové organizace Czech Founders Vít Horký. Iniciativa sdružuje zakladatele českých start‑upů a mapuje finanční pohyby na domácím trhu.

Horký připomíná, že v předchozích dvou letech vytahovala nahoru celkový objem investic do start‑upů zejména velká investiční kola v pozdějších fázích rozvoje těchto mladých progresivních firem: „Vložené sumy se pohybovaly ve vyšších desítkách a stovkách milionů eur.“ Přes sto milionů eur získala loni podle Czech Founders například služba rozvozu potravin Rohlík.cz či software pro hotely Mews, již rozvinuté podniky.

Investoři do start‑upů jsou nyní opatrnější, mnohem víc zkoumají jejich byznysmodel. Chtějí, aby byly co nejdříve v zisku.

Nedá se říci, že by teď trh zcela zamrzl. Jen se investoři zaměřují na dřívější fáze ve vývoji mladých firem a vkládají do nich nižší částky. Zatímco průměrný příspěvek se proti loňsku propadl na šestinu, počet investic spadl ve srovnání s rokem 2022 pouze na polovinu. Platí přitom, že investoři jsou ve srovnání s předchozími lety mnohem opatrnější, pečlivěji si start‑upy vybírají a mnohem víc do hloubky zkoumají jejich byznysmodel. Chtějí, aby se podnikání co nejdříve přehouplo do zisku.

Nově založené start‑upy v Česku (počet) Foto: Economia

Trend úbytku velkých investičních kol je patrný nejen v Česku, ale po celé Evropě. Ovšem Tom Wehmeier, partner londýnské společnosti Atomico, která stav evropských start‑upů podrobně sleduje, vidí evropský technologický průmysl jako odolný – dokáže čelit náročným makroekonomickým podmínkám lépe než dříve. Na rozdíl od krizí v letech 2000 a 2008 nejsou start‑upy strukturálně oslabené, celý ekosystém je mnohem zdravější. „Toto období bychom měli považovat za návrat k základním principům. Rok 2021 byl jasnou výjimkou, nyní se objemy investic a ocenění start‑upů navracejí k dlouhodobým průměrům,“ tvrdí Wehmeier.

Čas skoncovat s předsudky

Na technologické konferenci Reflect Festival v kyperském Limassolu se koncem září časopis Ekonom přesvědčil, že mezi tisícovkami startupistů a investorů z Evropy, Blízkého východu, severní Afriky či Indie, kteří se tam potkali, nějaká velká skepse nepanuje. Partner středoevropského fondu Zero One Hundred a spoluorganizátor akce Michal Csonga to potvrdil slovy, že současná situace může pomoci otevřít střední Evropu investorům. Třeba těm z Blízkého východu: „Mají dost kapitálu, který chtějí rozumně investovat, a dívají se po zahraničních trzích. V našem regionu vidí spoustu zajímavých start‑upů, ale zároveň poměrně málo kapitálu.“