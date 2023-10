Česká republika stojí před výzvou zabezpečit si potřebné pracovníky v globálním závodě o talenty. S trvale nízkou mírou nezaměstnanosti a předpokládaným nárůstem poptávky po vysoce kvalifikovaných pracovnících, zejména v oblasti IT, technologií a výzkumu, je nutné, aby Česká republika upravila svou migrační politiku tak, aby mohla přilákat a udržet zahraniční talenty.

V současnosti se však koncepce migrační politiky nevěnuje dostatečně potřebám moderní znalostní ekonomiky. Oproti jiným vyspělým státům, které si uvědomují význam migrace pro svůj rozvoj, zůstal český migrační rámec založený na zastaralých principech pocházejících z 90. let minulého století. Současný projekt digitalizace migrační politiky sice přesune papírové žádosti na obrazovku, ale zastaralé principy zachová.

Již dnes se potýkáme s vážným nedostatkem pracovníků. Nejvíce nám chybí kvalifikovaní pracovníci, zejména v oblastech strojírenství, elektrotechniky a vysoce kvalifikovaní IT specialisté a inženýři. Během poslední dekády měla Česká republika štěstí přilákat mnoho zahraničních investic do oblasti vývoje softwaru a některé již etablované korporace postupně zvyšovaly svou přítomnost. To vedlo k vyšší poptávce po IT specialistech. V tomto ohledu spolu s omezenou kapacitou univerzit, klesající demografickou křivkou a nedostatečným množstvím IT talentů se Česká republika od zbytku světa nijak výrazněji neodlišuje. Na druhou stranu jsme tradičně průmyslovou zemí a obdob­ně jako v technologickém sektoru i v oblasti průmyslu došlo k rozvoji, který vyžaduje dodatečnou pracovní sílu.