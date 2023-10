V tom, co by mělo Česko udělat, aby se ve srovnání s evropskou konkurencí opět dostalo do formy, má nový prezident Hospodářské komory ČR jasno. „Jednoznačně je to dobudování energetické, dopravní a datové infrastruktury. A další oblast, která by se měla okamžitě probudit a posunout dopředu, je výstavba nájemního bydlení,“ říká Zdeněk Zajíček. Než byl v květnu do čela podnikatelské organizace zvolen, působil v ní jako místopředseda. Dlouholetý člen ODS byl poradcem premiéra Petra Fialy pro eGovernment a digitální transformaci. Nyní nabádá stát, aby zrychlil rozhodovací procesy: „Je to jen věc odvahy. Neexistuje žádná objektivní překážka, proč by nemohlo dojít ke společenské a politické dohodě, že tento trend změníme. Že budeme na špici Evropy.“

Není načase si přiznat, že české ekonomice ujel vlak?

Situace je skutečně vážná, v určitých ohledech je pět minut po dvanácté. Chceme zásadní odvážná rozhodnutí, která učiní českou ekonomiku konkurenceschopnou. Chceme, aby se některá klíčová rozhodnutí v legislativě a strategických oblastech udělala v následujících měsících. Nemůžeme čekat roky a stále debatovat. Něco by šlo už stihnout do konce letošního roku, další kroky do konce prvního čtvrtletí toho příštího.

Má podle vás česká ekonomika vůbec ještě co nabídnout?

Pořád je tady dost šikovných lidí a ukazuje se, že v některých oborech podnikání zůstáváme nebo můžeme být na špičkové úrovni. Naši lidé se prosazují v zahraničí a zakládají firmy tam. Škoda že tu není takové prostředí, aby část z těch projektů realizovali tady. Jde o služby nebo zboží s vysokou přidanou hodnotou. Musíme se vážně zamyslet nad tím, co by je přivedlo zpátky. Chybí nám pracovní síla. Pokud to se nezmění, časem tu nikdo nebude zakládat firmy. Některé státy jsou schopny pracovníky ze zahraničí na svém pracovním trhu umístit rychleji.

Jak to tedy vyřešit?

Věřím, že vládní výbor pro strategické investice, který premiér založil, skutečně prokáže svou opodstatněnost a nabere na síle i na tempu. Jsou vytipované právní předpisy, které by bylo možné novelizovat ve velmi krátké době, nebo nové, jež by mohly jít do parlamentu. Mají umožnit dělat exekutivní rozhodnutí a spustit některé věci podstatně rychleji a jednodušeji. Například se bavíme o rychlejším příchodu a snazším zaměstnávání zahraničních pracovníků, což je připraveno na ministerstvu vnitra.

Máme malou sebedůvěru a neumíme najít společenskou shodu, abychom v některých oblastech mohli být lídři.

Ať se podíváte na jakoukoliv oblast – energetiku, průmysl a podobně –, Česku chybí dlouhodobá vize. Proč?

Česká vlastnost je odkládat věci na poslední chvíli a tlačit je před sebou. To mnohdy vede ke stavu, že jsme schopni se během velmi krátké chvíle vypnout k velkému výkonu. Věřím, že v situaci, která nastala, budeme schopni se stmelit a najít širokou společenskou a politickou shodu na tom, aby se některé věci během krátké doby pohnuly kupředu. Stát často není schopen vydat jasný signál, co vlastně očekává, co potřebuje, jak se chce profilovat. Na druhou stranu jsem na konferenci Česko na křižovatce slyšel premiéra Petra Fialu, jak některé z těch věcí trefně pojmenoval.

Co konkrétně?

Že máme malou sebedůvěru a neumíme najít společenskou shodu, že musíme změnit mentalitu, v některých oblastech být lídři, a ne ti, kdo se vezou a reagují na dění kolem.

A co tedy ty hlavní kroky, co udělat musíme?

Jednoznačně je to dobudování energetické, dopravní a datové infrastruktury. Další oblast, která by se měla okamžitě probudit a posunout dopředu, je výstavba nájemního bydlení. Nemůže přece trvat tak dlouho, než se schválí bytový projekt.

Proč Hospodářskou komoru trápí nájemní bydlení?

Kvůli mobilitě pracovní síly. Pokud je práce na druhé straně republiky, musí být možnost tam i bydlet. Přineslo by to zpružnění pracovního trhu, ale také další efekty. S tím souvisí také dopravní infrastruktura, která umožní dojíždět rychleji za prací. Je nutné budovat vysokorychlostní tratě nebo dobudovat dálniční a navazující dopravní síť.

V DIGITALIZACI JSME BYLI ŠPIČKA

Udělali jsme už něco takového?

Moc toho nebylo. Ze své vlastní zkušenosti ale vím, že se příklady dají najít v digitalizaci. Mluvím o Czech Pointech, datových schránkách či základních registrech, tedy o sdílení dat o lidech a firmách, o adresách. To jsou naprosto výjimečné a unikátní projekty, které nám závidí celá Evropa. Jenže je neumíme prodat a v horším případě, bohužel, si vlastní projekty často kritizujeme. Například datové schránky. Nebo si vezměte bankovní identitu. Soukromý sektor se státním dokázaly vytvořit velmi kvalifikovaný právní tým. Inspirovali jsme se v zahraničí a byli jsme během několika měsíců schopni připravit normu, která nyní usnadňuje život všem – lidem i firmám.