Vzorová smluvní dokumentace, která má usnadnit a urychlit rozjezd nových firem, je na světě. Má změnit komplikované vyřizování startupových investic, jejichž objem je v Česku hluboko pod evropským průměrem. Bez obecně přijímaného smluvního standardu, o nějž by se mohli investoři a firmy při vyjednávání o investicích opřít, začínalo až dosud jednání s každým start‑upem od nuly. Proto 19 advokátních kanceláří, které se zakládání nových firem dlouhodobě věnují, vytvořilo smluvní vzory, aby vylepšily dosavadní roztříštěnou praxi.

Dosud platilo, že zakladatelé si musí najmout právní tým, aby navrženou smluvní dokumentaci posoudil. Odměny advokátů začínajícím firmám odsávaly peníze, které mohly použít na svůj rozvoj a zejména u zahraničních investorů smluvní chaos snižoval chuť zdejší start‑upy financovat. Co do objemu investic směřujících do rozjezdu nových firem tak Česko za Západem výrazně zaostává.

Standardy určují férové chování

Zejména na rozvinutých západních trzích jsou ovšem standardy dokumentace běžné, přispívají k transparentnosti trhu i posilují jistotu všech stran, že podmínky jsou nastaveny férově. Podle výkonné ředitelky Czech Private Equity and Venture Capital Association Zuzany Pickové může vzorová dokumentace startupový trh kultivovat a edukovat tak, aby zakladatelé nových podniků věděli, co mohou od inves­torů očekávat. „V raných fázích existence mnohdy zakladatelé nemají tušení, co je a co není fér ve smlouvě mít. Občas se diví, co po nich investor chce. Jindy naopak jsou očekávání zakladatelů na strukturu transakce velmi přemrštěná,“ říká. To vše rozjezd nových firem brzdí.

Začínající firmy a investoři ve velkém hledají inspiraci v zahraničí, zejména ve Spojených státech, kde je investiční trh nejrozvinutější. „Pro start‑upy to ale může znamenat řadu nebezpečí, která si mnohdy ani neuvědomují,“ upozorňuje Daniel Vitouš, vedoucí právník v oddělení fúzí a akvizic v Deloitte Legal.