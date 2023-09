Zatímco před pěti lety to pro většinu firem priorita určitě nebyla, dneska je úspora energií tématem číslo jedna. „Je to ostatně vidět i na silně rostoucí poptávce po měřičích energií, které vyrábíme,“ říká ředitel společnosti ifm v Česku Vladislav Němec. Tato firma, vzniklá v roce 1969 v Německu, patří k předním světovým výrobcům senzorů, průtokoměrů, hladinoměrů a dalších technologií.

Vyrábíte velké množství produktů, na čem teď vyděláváte nejvíc?

Je pravda, že toho vyrábíme dost, když se podíváte do našeho katalogu, tak v něm najdete asi šestnáct tisíc položek. Velmi zjednodušeně řečeno jsou to komponenty a řešení pro průmyslovou automatizaci – od senzorů přes síťové a komunikační prvky až po software. Pokud jde o to, na čem vyděláváme nejvíc, výraznou část celosvětového obratu, který loni dosáhl zhruba 1,3 miliardy eur, tvoří indukční neboli takzvané poziční senzory. Procentuálně nejvíce pak rostou prodeje takových těch moderních, sexy produktů, jako jsou kamerové systémy pro 3D rozpoznávání předmětů nebo řídicí systémy pro mobilní stroje.

Kdo jsou vaši zákazníci?

Jsou trojího typu. Zaprvé jsou to koncoví uživatelé, kteří si naše produkty namontují třeba do své výrobní linky nebo na budovu a prostě si měří. Třeba energetickou spotřebu. Zadruhé jsou to výrobci různých strojů, v našem případě hlavně mobilních.

Co si pod tím představit?

Například těžké těžební stroje, ale v principu je to třeba hasičské nebo popelářské auto, sypač a tak dále. Vezměte si příklad kropicího vozu. U toho potřebujete vědět, kolik je v něm v daný moment vody, které trysky jsou otevřené, jaké jsou v tryskách tlaky, potřebujete ovládat na dálku ventily, kartáče a podobně. Určitě nechcete obíhat auto s hasákem a někde si něco otvírat. Takže máte v kabině dotykový displej, kterým si všechno ovládáte. Nebo si představte klasický oranžový sypač. To už dneska nefunguje tak, že nějaký Franta jede a bezhlavě za sebou sype sůl. Dnes systémy přesně detekují, kolik se toho vysypalo na který kus silnice nebo jaká je průměrná spotřeba. No a třetím typem zákazníků jsou systémoví integrátoři, tedy firmy, které pro někoho vyrábí třeba výrobní linky do nových výrobních závodů.