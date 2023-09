Naše země nevzkvétá. Těmito slovy uvedl svůj první novoroční projev prezident Václav Havel a měl pravdu. Bylo však jen šest týdnů po sametové revoluci, která ukončila čtyřicet let politického, ekonomického i kulturního marasmu, takže pro tato slova byl důvod. Uběhlo 33 let a mně se chce tato slova zopakovat.

Vzpomněl jsem si na Václava Havla, když jsem počátkem září poslouchal projev premiéra Petra Fialy. Dozvěděli jsme se z něj, že Česko je opět na křižovatce. Křižovatka je ale místo, ze kterého se chci co nejrychleji dostat. Jen si vybrat tu správnou cestu. A to přesně očekávám od politiků. Zatím mám však dojem, že jsme se nechávali ukolébat pocitem, jací jsme premianti mezi postkomunistickými zeměmi, až jsme usnuli na vavřínech. A naši sousedi mezitím na sobě tvrdě makali.

Dusí nás byrokratická zátěž

Množství papírů, výkazů a povinností vůči státní správě je neuvěřitelné a stále roste. Mnohdy už jde skutečně jen o papír pro papír a slibované nahrazení papíru digitální komunikací také zůstává jen v rovině slibů. Naši členové často od svých českých dodavatelů slýchávají, že se jim ani nevyplatí expandovat, protože by to znamenalo jen více papírů a hrozilo by jim více kontrol. Samostatnou kapitolou je byrokracie spojená s dotacemi. Místo abychom podporovali v inovacích malé a střední firmy, lepíme díry v provozních rozpočtech agroholdingům, které tak nic netlačí k modernizaci a je jim jedno, že jsou dražší než jejich zahraniční konkurence.

Řešení je prosté, zjednodušme byrokracii. Tady už vláda nemusí nic vymýšlet. Hospodářská komora dala nedávno vládě seznam 400 změn, které by podnikatelům pomohly opět se nadechnout. Apeluji proto na vládu, aby našla odvahu a ostrou tužku na škrty zbytečných povinností a papírů. Podobné návrhy jsme už předkládali v minulosti, ale většinou se nenašel politik s dostatečnou odvahou a silou, aby změny prosadil proti vůli svých úředníků. Přece jen český byrokrat je vynalézavý a udělá cokoli, aby si pojistil své teplé místo. V době, kdy se vláda snaží ušetřit miliardy, by přitom škrtnutí zbytečných papírů a pár tisíc míst ve státní správě českému rozpočtu výrazně prospělo.