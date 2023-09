Dodnes vyvolává údiv skutečnost, že moderní režim dlouhodobě stabilního hospodářského růstu se nezrodil v některém z tradičních velkých center světa, ale v částečně izolovaném teritoriu britských ostrovů. Přece jen sama Anglie měla v roce 1760 pouze kolem šesti milionů obyvatel a její koloniální říše – s výjimkou východního pobřeží Severní Ameriky a ostrovů v Karibiku – byla teprve v plenkách. Proč se růst objevil s takovým časovým odstupem od vynalezení soustavného zemědělství před více než deseti tisíci roky? A proč se neobjevil v tehdejší čtvrtmiliardové Číně či stomilionové Indii? Však i takové Japonsko tehdy mělo zhruba 30 milionů obyvatel. Namísto toho byl moderní hospodářský růst nastartován na nevelkém sou­ostroví kdesi na severozápadě Evropy, které na mapě světa, do jejíhož centra postavíme jinou část než Evropu, stěží vůbec zahlédneme.

V minulém díle seriálu byla řeč o tom, že důležitou roli v této věci hrál rozmach globálního obchodu pod taktovkou evropských mocností v období raného novověku. Sám obchod by však rozmach moderního průmyslového kapitalismu dokázal stěží generovat.

Hospodářští historikové Ronald Findlay a Kevin O’Rourke ve své knize z roku 2009 nazvané Moc a hojnost vyslovili hypotézu, že příčinu můžeme odhalit, pokud vezmeme v potaz paralelu mezi rozmachem obchodu a rychlým technologickým rozvojem, který nastal ve stejné době. Autoři konstatovali následující mechanismus změny: „Za prvé, daný domácí stimul růstu, což tu jsou nové technologie průmyslové revoluce, vedl k většímu nárůstu příjmů. A to v důsledku příležitostí, které nabídl mezinárodní obchod. Spolu s tím, že ekonomice usnadnil únik z pasti omezených zdrojů, obchod také zajistil, aby technologické změny vyvolaly trvalejší hospodářský růst, než jaký by byl možný za jiných okolností. Za druhé, míra samotné technologické změny alespoň do určité míry závisela také na otevřenosti komerční ekonomiky.“