To, že v Česku vznikly firmy jako výrobce tiskáren Prusa Research či Kiwi.com, není podle Kateřiny Novotné náhoda. A mezi začínajícími vidí další. „Mají velice zajímavé produkty, jednoznačně mají velký potenciál prosadit se i na zahraničních trzích mezi světovou konkurencí,“ říká partnerka společnosti Deloitte, kde má na starost kromě daní i soutěž nejrychleji rostoucích technologických firem v regionu střední a východní Evropy Fast 50. Spíše než stát jim podle ní pomáhá tech komunita.

Co podle vás říkají výsledky několika posledních ročníků Fast 50 o Česku?

Že jsme na tom v porovnání s konkurencí sousedních zemí velice dobře. Že tady máme mladé nadějné firmy, které se nebojí a stávají se světovými lídry ve svých odvětvích. I Češi mohou vybudovat miliardové firmy a potom je třeba i úspěšně prodat.

Které máte na mysli?

Například mne napadá Vítek Horký a jeho Brand Embassy či Jan Řežáb a Socialbakers. Ukázalo se, že v české kotlince lze podnikat na světové úrovni, když se firma nebojí a nápadu věří. Vzpomínám, že když jsme se poprvé potkali s Josefem Průšou, zakladatelem Prusa Research, říkal mi, že má ty nejlepší 3D tiskárny na světě. Nikdo tehdy vůbec nevěděl, co je to za firmu, a tak jsme se tomu tak trošku usmívali. On ale dokázal, že měl pravdu.

Ale co je za tím, že Česko s 10 miliony obyvatel je v soutěži Fast 50 úspěšnější než Polsko se 40 miliony? Školství, nízké daně, dostatek venture kapitálu?

Ne. Odvaha a nápad. Zakladatelé Prusa Research, ale i tradingové platformy FTMO, která ve Fast 50 zvítězila už dvakrát, neměli jednoduchou cestu. Ne všichni udrží pracovní tempo 16 hodin denně a jeden ze tří původních spoluzakladatelů se po čase rozhodl skončit. Nebylo to prostě nic pro něj. Dva ale vydrželi a dnes jde o firmu se čtyřmiliardovým obratem. A také tu je opravdu hezká tech komunita, firmy se navzájem podporují a inspirují.

Fast 50 hodnotí rychle rostoucí firmy v našem regionu. Jak dopadají v americké či evropské konkurenci?

Jednoznačně jsou úspěšné i tak, zvláště pak FTMO a Prusa Research.

Nejsou to jen výjimky potvrzující pravidlo?

Vůbec to není náhoda. V minulosti byli u nás v soutěži třeba Tomáš Čupr a jeho Rohlík.cz, vývojářské studio STRV, Kiwi.com, Notino. Bezpochyby také velmi úspěšné firmy.

Vidíte na tomhle úspěchu nějakou zásluhu českého státu?

Neříkám, že je tady nějaké nepřátelské prostředí, ale zásluhy bych mu asi nepřipisovala.

V minulosti vévodily předním příčkám firmy z oblasti vývoje softwaru, pak fintechové. Mění se to?

Určitě. Bylo období, kdy tam bylo víc firem z e‑commerce, což teď ustupuje. Naopak e‑commerce je teď silnější spíš na Východě – na Balkáně, třeba v Bulharsku, Rumunsku. Vidíme objevovat se více firem z fintechové oblasti či společností, které se zabývají AI. Rozhodně ale žádný sektor výrazně nepřevažuje.

Vyhlašujete i kategorii firem, které se vyplatí sledovat, i když nepodnikají tak dlouho. Řekla jste, že tato kategorie mnohdy funguje jako křišťálová koule. Co říká dnes, když se do ní podíváte?

Objevila se v ní třeba IP Fabric, což je společnost spravující síťovou infrastrukturu, nebo Apify, která analyzuje data z webů. Mají velice zajímavé produkty, jednoznačně mají velký potenciál prosadit se i na zahraničních trzích mezi světovou konkurencí.