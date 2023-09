Nižší výnosy zemědělských plodin při proměně klimatu a úbytku kvalitní úrodné půdy se věda snaží řešit šlechtěním odrůd. Aktuálně jde o to, aby byly odolnějších vůči suchu, zasolení půdy nebo méně náročné na živiny. Za běžných okolností to trvá až 15 let, ale čerstvý objev českých a estonských vědců směřuje k tomu, aby se proces vyšlechtění nového kultivaru pšenice urychlil. Na domácích polích jde o nejrozšířenější plodinu.

Experti z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR ve spolupráci s kolegy z Tallinské technické univerzity objevili v dědičné informaci pšenice místo, které usnadní její křížení s planými druhy. O úspěchu informoval odborný časopis Journal of Advanced Research. Divoce rostoucí druhy pšenice jsou velmi atraktivním zdrojem nových genů, protože disponují vlastnostmi, které intenzivně šlechtěné rostliny postupně ztratily. Většinou dobře přežívají sucho, zasolení půdy i útoky škůdců.