Data jsou zlatem moderní doby a datoví analytici jsou vlastně moderní zlatokopové. Prorektor VŠE Ota Novotný již několik let učí, jak se tohle „zlato“ správně hledá a co všechno s ním lze dělat. A jak říká, po lidech studujících datovou analytiku je ve firmách obrovská poptávka. Jak by také ne, když jich podle odhadů chybí v české ekonomice tisíce až desetitisíce.

Občas se říká, že data jsou zlatem moderní doby. Jestli to platí, pak jsou datoví analytici moderní zlatokopové. Je jich v Česku dostatek?

Určitě není.

Kolik bychom jich tedy potřebovali?

Na to jsou různé výzkumy. Podle některých jich v Česku chybí tisíce, podle jiných dokonce desítky tisíc. Záleží, jak se na tuto profesi díváte. Jestli „pouze“ jako na specialistu pracujícího na pozici datový analytik, takoví většinou pracují v nějaké velké firmě, která má své vlastní analytické oddělení. V každé firmě ale potřebujete člověka, který umí analyticky pracovat s daty, aby je mohl využívat pro svou profesi. A tady jsou to opravdu desítky tisíc chybějících.