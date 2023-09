1. Tisíce let vězení za kryptopodvod

Turecký kryptoměnový boss a jeho dva sourozenci dostali trest vězení na 11 196 let za podvod v milionech dolarů. Devětadvacetiletý Faruk Fatih Özer uprchl v roce 2021 do Albánie s aktivy investorů poté, co jeho burza Thodex náhle zkolabovala. V červnu byl vydán do Turecka a shledán vinným z praní špinavých peněz, podvodů a organizovaného zločinu.

Özer se hájil tím, že by nejednal tak amatérsky, kdyby měl nekalé úmysly. Krátký proces v Istanbulu poslal do vězení i jeho sestru Serap a bratra Guvena. Počet let je dán tím, že obětí bylo 2027.