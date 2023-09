V hektických posledních dnech českého předsednictví Evropské unii se členským státům podařilo najít shodu v zásadní otázce mezinárodního zdanění. Ministr financí Zbyněk Stanjura tak v polovině loňského prosince mohl před novináře přijít s informací, že státy EU zavádějí minimální hranici 15 procent pro zdanění příjmů korporací.

Takzvaný druhý pilíř reformy pravidel mezinárodního zdanění je součástí většího balíčku, který v roce 2021 schválilo více než 130 zemí světa. Cílem nových opatření je zamezit daňovým únikům velkých nadnárodních společností, a zvýšit tak příjmy státních veřejných rozpočtů.

Česko má v současnosti daň z příjmů právnických osob (DPPO) ve výši 19 procent, a je tak pod průměrem Evropské unie. Vůbec nejnižší DPPO má v unii Maďarsko (devět procent), podobně nízká je i v Bulharsku, Irsku a na Kypru. Některé státy mimo Evropskou unii dokonce žádnou daň z příjmů po společnostech nechtějí. Samotná výše daně ale není jediným faktorem při efektivním vybírání daní. Důležité jsou také nároky na transparentní strukturu společností či zavádění různých výjimek ze zdanění.

V žebříčku daňových rájů, který podle mnoha kritérií sestavuje Tax Justice Network, se tak vysoko umisťují i Nizozemsko, Lucembursko a území spadající pod Velkou Británii jako Bermudy, Kajmanské ostrovy či Britské Panenské ostrovy. Značných rozdílů v podmínkách pro zdanění právnických osob využívají velké nadnárodní korporace, které koncentrují své příjmy v jurisdikcích, kde je DPPO nejnižší.

Jelikož je snižování daně či různé daňové úlevy jedním ze způsobů, kterými státy nové společnosti lákají, podílí se mnoho z nich na takzvaném závodu ke dnu (race to the bottom) a postupně se předhánějí v nabízení příznivějších daňových podmínek pro nadnárodní společnosti. V Česku klesla korporátní daň za posledních třicet let ze 45 procent na současných 19. Nejsme ale žádnou výjimkou. Jak ukazují data Evropské komise, v posledních 20 letech DPPO soustavně klesá ve většině států Evropské unie i světa, čímž přicházejí o příjmy do státních rozpočtů.