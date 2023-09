Nebýt čtveřice nápadných koncovek výfuku vyvedených v mědi, dal by se Formentor snadno zaměnit za vcelku běžné SUV do města, jakým se alespoň na začátku své kariéry zdál být.

Jenže sportovně laděná značka Cupra, která před pěti lety vznikla odštěpením od mateřského Seatu, potřebuje pádné důkazy své jinakosti. A tak se v zájmu nově budované identity věnuje projektům, které by většina šéfů mainstreamových automobilek okamžitě smetla ze stolu. Třeba jak směstnat do kompaktního auta původně určeného pro rozvoz dětí do školy pětiválcový benzinový motor s bezmála čtyřmi sty koňmi a říct si za něj dva miliony korun. Takový pokus nemusí vůbec dopadnout dobře, zvlášť když auto není zrovna lehké a sedí se v něm mnohem výš než ve sporťáku, jak to je i s VZ5. Příkladů předimenzovaných aut, která dobře jezdí jenom rovně, by se v minulosti našlo dost. A zdaleka nejsou všechna jen z USA.

Silou obdařený Formentor VZ5 není ten případ. Získal techniku od svých prověřených příbuzných, konkrétně Audi A3 RS nebo TT RS. Zatímco oba jmenované už nelze objednat, legendami opředený pětiválec vyžadující 98oktanový benzin dostal v Cupře šanci na druhý život. Tedy pokud za něj lze považovat sedm tisíc kusů limitované série.