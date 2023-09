Loni v létě úroky z hypotečních úvěrů vylétly v průměru na více než šest procent, prakticky nejvýš v historii funkčního hypotečního trhu. Lidé vyčkávali, co bude dál, a hypotéky si nebrali. Domy a byty se prodávaly výrazně méně než dřív a ceny šly dolů. Jen ne tak nízko, jak mnozí čekali. Také úroky z hypoték klesají jen pozvolna. Podle šéfa Hypoteční banky Martina Vaška to tak může zůstat i několik let. Některé banky kvůli novým tržním rizikům o nové klienty ani nestojí. A jejich nejistotu ještě zvyšuje dění v legislativě.

Vedení Hypoteční banky jste převzal v době, kdy se hypoteční trh dostal do zřejmě největšího útlumu v historii. Jaký byl nástup do takto těžké doby?

Nebyla jednoduchá, ale v bankovnictví se primárně díváme na portfolio jako na celek. Plynou nám nějaké výnosy a čím delší máme produkt, tím větší máme ochrannou peřinu. Kdyby propadla poptávka po úvěrech dlouhodobě, museli bychom upravit nákladovou strukturu, a možná i distribuční model. Ale pokud je propad opravdu krátkodobý, není potřeba dělat velké zásahy. Propad poptávky v roce 2022 a částečně 2023 trval tři čtvrtletí, takže z našeho pohledu nešlo o nic dramatického. Naopak jsme měli příležitost podívat se, co je na trhu nového, a pracovat na inovacích. Oproti tomu v roce 2021 jsme řešili jen to, jak ten obrovský objem nových hypoték zpracovat a jak zajistit, abychom nedali úvěr těm, kteří ho nebudou schopni splácet. Pro mě jako bankéře není nejdůležitější velikost nového trhu, ale především kvalita hypotečního portfolia banky. Je potřeba se dívat na dříve poskytnuté úvěry zejména ze dvou pohledů: jak se postupně čerpají, což u těch na výstavbu často trvá až dva roky, a zároveň sledovat, jak klienti splácejí. Za devět měsíců mého působení v Hypoteční bance se nám portfolio stále drobně vylepšuje. To znamená, že schopnost klientů splácet je velmi dobrá. V objemu nesplácených úvěrů jsme hluboko pod jedním procentem.

Čím to podle vás je? Po krizi 2009 jsme přece viděli mnohem větší nárůst nesplácených úvěrů.

Faktorů je více. Ale tím hlavním je nezaměstnanost. Když padla americká banka Lehman Brothers a na trzích panovala veliká nejistota, podniky okamžitě reagovaly na snížení poptávky tím, že propustily zaměstnance. Nyní se nic takového nestalo. Míra nezaměstnanosti je na historicky nejnižší úrovni, pohybujeme se za poslední dva roky povětšinou mezi 3,5 a čtyřmi procenty. A to ukazuje obrovskou robustnost stavu naší ekonomiky. Firmy se dokázaly s tou velice těžkou situací na trhu poprat. Samozřejmě vidíme, že na některé skupiny obyvatelstva dopadá inflace mimořádně tvrdě. Ale je nutno dodat, že hypoteční úvěr si většinou berou movitější lidé nebo střední třída a na tu nemá inflace tak tvrdý dopad jako na občany s nízkými příjmy.

Žádná krize. Objem nových hypoték není pro bankéře to nejdůležitější. Jde především o to, jak lidé zvládají splácet své dluhy.

Útlum trhu z něj v posledních měsících vyhnal menší poskytovatele hypoték. Jak pokles konkurence hodnotíte? Před útlumem byla konkurence veliká, což bylo také jedním z důvodů, proč sazby klesaly na historicky nevídané úrovně.

Rok 2021 byl extrémně konkurenční, ale nemyslím si, že by v roce 2023 konkurence byla méně ostrá. Někteří menší hráči se stáhli. Hypoteční prostředí je dnes relativně složité – jednak kvůli vysokým nárokům na likviditu a kapitál, protože obojího je pro poskytování hypoték třeba ve velkých objemech, a také kvůli potenciálním rizikům vyplývajícím z relativně volné možnosti splatit hypotéku i před koncem fixace. Banky jsou proto velmi opatrné a zvláště ty menší si pak velmi pečlivě hlídají, za kolik hypoteční úvěr dávají, aby za existujících rizik a výnosů pro ně byl profitabilní. Na druhou stranu konkurenční boj mezi pěti největšími bankami je pořád stejně intenzivní, pouze chybí ty menší banky. Drobná konkurence na nás ale nemá zásadní vliv.

Hra o předčasné splácení hypoték

Proč je pro banky prakticky neomezená možnost mimořádných splátek hypoték tak zásadní? Zákon o spotřebitelském úvěru ji otevřel v roce 2016 a nezdálo se, že by se na trhu v důsledku toho dělo něco až tak mimořádného.

Zákon o spotřebitelském úvěru dal spotřebiteli v souladu s evropskou legislativou jasné právo kdykoliv splatit spotřebitelský úvěr na bydlení. Pokud klient splácí v průběhu fixace úrokové sazby, zákon jasně vyjmenovává, za jakých podmínek je toto splacení bezplatné – je možné splatit čtvrtinu úvěru jednou za rok ve výročí smlouvy. A zároveň říká, že mimo tyto případy vzniká bance právo na vyplacení účelně vynaložených nákladů, které jí vzniknou s onou mimořádnou splátkou. Zákon sám už ale nijak nestanoví, jak se mají účelně vynaložené náklady přesně spočítat. To bylo problematické vždycky, teď to ale umocňuje situace na trhu. V okamžiku, kdy jsou úrokové sazby pro nové úvěry kolem šesti procent, je velké riziko, že začnou v budoucnu výrazněji klesat. Právě v té chvíli mohou chtít klienti ve velkém hypotéky refinancovat, protože proč by zůstávali v hypotéce za šest procent, když ji mohou získat třeba za tři. Banka pro ně ale musí mít peníze zajištěné po celou dobu fixace a náklady vzniklé z předčasného rozvázání fixace jsou právě ty účelně vynaložené. Klient má zaručeno, že si může transparentně jejich případnou výši dopředu spočítat. Dnes jsme ovšem v mimořádně složité situaci. Není úplně jasné, zda projde novela zákona o spotřebitelském úvěru a v jaké míře budou moci banky klientům přeúčtovat zmíněné náklady předčasně splacených hypotečních úvěrů. Za normálních okolností jsou banky mimořádně dobré v tom, že si dokážou spočítat riziko a promítnout ho do cenotvorby. Ale k tomu je zapotřebí znát přesná pravidla hry, a ta teď nejsou.