Populistické gesto, které slibuje zvýšení odvodu do státní kasy, povede ke snížení konkurenceschopnosti českých sázkových kanceláří. Sázkaři se masivně přesunou na nelegální trh ovládaný především ruskou mafií. Aby toho nebylo málo, vláda chce tento úprk na černý trh ještě podpořit komplikovaným zpřísněním povinnosti sázejících danit výhry. To vše sníží objem financí, které stát z hazardu nakonec získá, druhotným dopadem bude i konec financování českého sportu ze strany sázkovek a zvýšení rizika pro všechny, kteří se sázením baví.

Navrhovaná legislativní změna navýší hazardním firmám daňovou povinnost zhruba o třicet procent. To zní pro státní finance na první pohled dobře. I sázkové společnosti se nechaly slyšet, že chápou situaci a jsou připraveny se na ozdravení státních financí podílet. Namítají ale, že by se to mělo dělat způsobem, který pro ně nebude likvidační a jenž zároveň bude mít pro stát skutečně pozitivní dopad.

Sázkovky připomínají, že samo ministerstvo financí vypracovalo před několika lety analýzu, ze které vyplývá, že zvýšení loterijní daně nad 26 procent povede k útlumu legálních firem, a tím ke snížení vybraných peněz. Další vysoké náklady státu vzniknou v souvislosti s řešením sociálních důsledků odlivu hráčů na nelegální trh a s nutností suplovat podporu českého sportu, který dosud z podstatné části financují právě sázkovky.

Nová administrativa, další úředníci

Každý, kdo si vsadí, by si měl vést evidenci sázek, výher a proher. Ze zákona je dnes každý hráč povinen odvádět 15procentní daň z výher, které přesáhnou milion korun za rok v rámci jednoho provozovatele hazardní hry a jednoho typu hry. U loterií je to pro sázkaře snadnější, tam se daní každá výhra nad tuto finanční hranici.

Ovšem součástí nového vládního návrhu je snížení hranice výher z milionu na padesát tisíc. Sázející to postaví před otázku, zda se k nové povinnosti postavit čelem, poctivě si evidovat každou sázku, s rozlišením jednotlivých typů her, a to u každého provozovatele, najímat daňového poradce a podávat přiznání. Anebo zda raději riskovat a doufat, že státní aparát nebude mít sílu a čas, aby každého občana kontroloval. Už jen samotné posílení kontrolních úřadů, které by se o správu takové daně měly starat, by nákladově značně převýšilo výběr z daně samotné. A především: pro sázkaře bude nejatraktivnější třetí možnost: začít sázet s nelegálními zahraničními servery. Ruské a asijské mafie jich tu v perfektní češtině provozují desítky.

Černý trh a jeho hrozba

Snížení výběru loterijní daně i daně z příjmu od legálních provozovatelů na tuzemském trhu a odliv peněz z Česka do zahraničních daňových rájů nebudou jediným problémem, které přesun sázkařů na černý trh bude provázet. Sázející budou hrát ve státem neregulovaných podmínkách. Ochrana spotřebitele u nelegálů je prakticky nulová, nefungují tam často ani základní omezení, jako je například zákaz sázení u osob pod 18 let či zamezení sázkám osobám vyloučeným z hazardních her.