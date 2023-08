Konec těžby uhlí a krach těžkého průmyslu přivedly začátkem milénia Kladno do krize a na pokraj sociálního kolapsu, z nichž se dosud zcela nevzpamatovalo. Bylo to ale také uhlí a průmysl, které v polovině 19. století vedly k tomu, že Kladno vůbec vzniklo. Do té doby bylo na jeho místě jen několik málo zemědělských vesnic.

Těžba se na dnešní území Kladna začala rozšiřovat od Vrapic přes Dubí. Koncem 40. let 19. století vznikly první šachty i v Kladně. Těžilo se i v dnešním městském centru – několik uhelných jam se nacházelo v bezprostřední blízkosti Sládečkova vlastivědného muzea.