Horník a hutník byli více než jedno století symbolem města Kladna vzdáleného jen zhruba půl hodiny cesty od Prahy. Většinu rozlohy města zabíraly průmyslové areály, v jeho bezprostředním okolí fungovalo několik černouhelných dolů. To vše se ale za poslední čtvrtstoletí změnilo v nepříliš využívané brownfieldy. Město v krátkém čase přišlo téměř o deset tisíc obyvatel, tedy zhruba o 15 procent svého původního stavu. Některé části se změnily ve vyloučené lokality obývané hlavně bezdomovci a sociálně slabými.

V poslední době se nicméně zdá, že by se Kladno mohlo své nevábné nálepky průmyslového města zbavit a stát se novou rezidenční lokalitou. Místní i pražské developerské společnosti totiž zhusta oznamují své plány na novou výstavbu v této lokalitě. Většinou má jít o rezidenční výstavbu – hovoří se až o dvou tisících bytech. V areálu bývalé Poldi ale má vyrůst také nový byznyspark určený pro lehký průmysl. Místo dosavadního nezájmu tak zdejší magistrát bude muset do budoucna bojovat hlavně s tím, aby z Kladna nebyla jen noclehárna Prahy, ale funkční město.

Konec „rudé záře“

Až do 90. let minulého století bylo Kladno prominentním průmyslovým městem. S příchodem nové ekonomické doby se ale zdejší kolos začal sypat jako domeček z karet. Byť se zde vyráběla i nejušlechtilejší chirurgická ocel, většina zdejšího průmyslového konglomerátu stála na výrobě oceli do strojírenství, a o tu nebyl počátkem 90. let zájem. Zatímco například huť v Kunčicích vydělala za první pololetí roku 1993 celkem 1,2 miliardy korun, Třinecké železárny půl miliardy a Vítkovice 400 milionů, kladenská Poldi Ocel naopak 400 milionů prodělala. A k tomu již z minulosti dlužila státu i dodavatelům 4,5 miliardy korun. Stát se proto rozhodl zdejší firmu, která tehdy zaměstnávala devět tisíc lidí, prodat. Jako jediný český zájemce se tehdy do privatizace prostřednictvím své společnosti Bohemia Art přihlásil podnikatel Vladimír Stehlík. A nabídkou 1,75 miliardy korun přebil takřka dvojnásobně všechny ostatní zájemce.

Jenže po pouhých třech letech jeho působení skončily v konkurzu jak celé hutě, tak jeho původní firma Bohemia Art. Ve stejné době se začala dostávat na hranu ekonomické únosnosti i těžba ve zdejších černouhelných dolech. Už v roce 1990 ukončil těžbu například Důl Antonín Zápotocký v kladenské části Dubí. Z dolů Ronna a Mayrau vyfárali poslední horníci v letech 1996 a 1997. Výbuch metanu v Dole Schoeller v Libušíně v roce 2001 pak přinesl nejen smrt čtyřem horníkům, ale i definitivní tečku za těžbou na Kladensku. Zdejší průmysl se tak ocitl v troskách.

V 90. letech přišlo Kladno o většinu pracovních příležitostí. Z města, které žilo, se stalo mrtvé město. Od sociálních nepokojů ho zachránila jen blízkost Prahy.

„Vnímal jsem to tak, že z města, které žilo, se stalo mrtvé město a nebýt toho, že ten region je tak blízko Prahy, tak si myslím, že to dopadlo o dost hůř. Proběhly by sociální nepokoje,“ vzpomíná na konec 90. let v Kladně Luděk Slapnička, který v době krachu Poldi Ocel šéfoval zdejším válcovnám. Jeho nejhorším zážitkem z té doby bylo setkání s asi 45letou zaměstnankyní válcoven, která se ze dne na den ocitla bez příjmu, protože firma neměla na výplaty. „Přišla za mnou a zeptala se mě: Pane vedoucí, můžeme k vám v neděli přijít s dcerou na oběd? Jsem samoživitelka, bez výplaty nemám na jídlo,“ vzpomíná.