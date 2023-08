Středně velká obytka od Volkswagenu nepotřebuje platit za drahé reklamní spoty. Propagují ji sami majitelé. Stačí se v létě projít uličkami kempů v turisticky lákavých lokalitách a k dopočítání se, kolik jich tu parkuje, vám ruce stačit nebudou.

California je zkrátka geniální „campervan“. Je tak akorát velká, aby se v ní dalo pohodlně cestovat ve dvou, ale jde to i ve čtyřech, pokud jsou děti malé a posádka umí dobře balit. Není to velký obytňák, který byste „zapíchli“ v kempu u moře a čtrnáct dní tu na jednom místě žili v maximálním možném pohodlí, které takový typ dovolené dovolí. Je vhodná hlavně pro ten typ cestovatelů, kteří rádi popojíždějí, objevují nová místa, dokážou oželet absenci toalety přímo v autě. Díky daleko kompaktnějším rozměrům – zvenku je to klasická dodávka – mohou cestovat i do center měst a celkově se na placech, kde je parkování obytňáků spíš jen „tolerované“, stávají méně nápadnými než řidiči s karavany nebo obřími obytnými vozy.

Volkswagen California se aktuálně nabízí ve dvou variantách. Základní se jmenuje Beach a uvnitř má skládací provizorní vařič. Nespornou výhodou je víc prostoru v interiéru auta. Na uvaření ranní kávy to bohatě stačí a aspoň se díky tomu do vozu vejde pět lidí místo čtyř. Během roku se dá využívat jako klasické auto, jako „obytka“ pak o víkendech a na dovolené.