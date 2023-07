Příjemné teploty, „suché meze“, četné zábavy a tancovačky. A více příležitostí k sexu v přírodě. Až do konce minulého století se letní vzplanutí, románky a lásky projevovaly o devět měsíců později ve vyšší porodnosti. To se ale po pádu socialismu změnilo, zřejmě díky dostupnější antikoncepci. Nejplodnější období se přesunulo z vlahých letních nocí do podzimních měsíců. Zda se snížil i prázdninový sexuální apetit Čechů a Češek, se z populačních dat vyčíst nedá.