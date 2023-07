Vysoká inflace, rostoucí platy soudců a státních zástupců i vyšší výdělky v podnikatelské sféře – to vše vede ministerstvo spravedlnosti k úmyslu zvýšit mimosmluvní odměny advokátů, takzvaný advokátní tarif určený vyhláškou. Sice se používá jen u některých právních služeb, zejména firmy se s advokáty na platbách za jejich práci domlouvají individuálně, podle místopředsedkyně České advokátní komory a partnerky kanceláře Rödl & Partner Moniky Novotné ale zvýšení odměny ovlivní celý trh. „Zejména tam, kde o odměně rozhoduje hodnota věci, bude naprosto rozhodující,“ říká. V běžných trestních kauzách může být cena advokátních služeb i dvojnásobná.

V jakých situacích si advokáti stanovují odměnu za pomoci advokátního tarifu?

Advokátní tarif je především základem pro určení výše odměny za právní zastoupení v soudních sporech, kdy soud přiznává vítěznému účastníkovi náhradu nákladů řízení. Poměrně často ho také využívají kolegové v menších kancelářích při ocenění právních služeb pro spotřebitele. Vyhláška říká, jaká odměna je přiměřená, tím pádem je i jednání s klientem daleko snazší než vysvětlování, jakou hodinovou sazbu advokát má, a kolik tedy bude klient platit za jeho služby. Advokátní tarif se také používá všude tam, kde náklady na právní zastoupení platí stát, především u obhájců ex offo v trestním řízení ustanoveném státem. Používá se také pro opatrovníky.

Jaké další postupy připadají v úvahu při určení toho, kolik klient svému právníkovi zaplatí?

Odměna advokáta může být stanovena smluvně například z hodnoty věci, o niž v případu jde, velmi častá je také odměna na základě hodinových sazeb. Počet hodin, které na případu advokát stráví, se dokládá časovým výkazem. Advokát a klient si mohou domluvit také měsíční paušál, to znamená pravidelnou pevnou odměnu.

Na trhu se říká, že advokátní tarif je spíše okrajovou záležitostí. Proč je tedy jeho výše tak důležitá?

Dnes obhájci v trestních věcech dostávají podle advokátního tarifu třeba jen nějakých 750 korun za hodinu. Taková částka je neuživí. V případě, že by se advokátní tarif nedorovnal alespoň o část inflace, nesrovnal s tím, jak rostly platy státních zástupců a soudců, zejména v malých městech nebudou advokáti ex offo třeba vůbec k dispozici. Mimosmluvní odměna je současně to, co klient při vyhraném sporu dostane jako náhradu nákladů řízení za právní zastoupení. Cílem tedy je, aby dostal od protistrany tolik, kolik skutečně zaplatil svému advokátovi, a aby na spor nedoplácel, protože advokátní tarif je nepřiměřeně nízký.