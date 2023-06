Jak se z ropné velmoci stane vyhladovělá diktatura? Proč žije ve Spojených státech tolik lidí v chudobě? Jak si ničíme zdraví ultra zpracovanými potravinami? A nakolik bakterie ovlivnily vývoj světa v posledních tisíciletích? Na tyto otázky najdete odpovědi v knihách, které pro vás vybral Ekonom na letošní léto. Příjemné čtení.

Eduard Freisler

Venezuela. Rozklad ráje

(nakladatelství N media, 2022, 304 s.)

Venezuela kdysi patřila k nejbohatším zemím světa, po dvaceti letech nadvlády socialistů se ale propadla mezi ty úplně nejchudší. Socialistický projekt Huga Cháveze a jeho nástupce Nicolase Madura proměnil někdejší ropnou velmoc v diktaturu, kterou kromě zdevastované ekonomiky trápí i rozbujelá kriminalita a nedostatek potravin i léků. Novinář Eduard Freisler hledá v desítkách rozhovorů odpověď na otázku, zda si v takových podmínkách vůbec lze zachovat důstojnost, vnitřní integritu a především naději na změnu. Kniha, která je výsledkem několikaletého autorova pobytu ve Venezuele (Freisler tam pracoval pro řadu amerických médií, mezi nimi Miami Herald, Christian Science Monitor a Daily Beast), byla mezi třemi nominovanými díly na cenu Magnesia Litera za rok 2022 v kategorii Publicistika.

Matthew Desmond

Poverty, by America

(nakladatelství Crown, 2023, 304 s.)

Když sociolog Matthew Desmond získal v roce 2017 Pulitzerovu cenu za knihu Evicted o rodinách, které se snaží udržet si bydlení, uvědomil si, že stále nechápe, proč je v USA více chudoby než v jiných vyspělých zemích. Jeho nová kniha přináší velmi provokativní odpověď: Je to proto, že ostatní Američané z toho mají prospěch a snaží se, aby to tak zůstalo. Desmond předkládá příklady politických rozhodnutí, zákonů a daňových úlev, aby ukázal, že USA ve skutečnosti utrácejí velké peníze za sociální programy – jenže peníze končí u těch, kteří to potřebují nejméně. Desmond ukazuje, jak bohatší Američané neúměrně využívají dotované penzijní a vysokoškolské spoření. Díky zákonům mohou žít v segregovaných a prosperujících čtvrtích s dobře financovanými školami, zatímco jinde se koncentruje chudoba. Mezitím rodiny s nižšími příjmy, především černošské a latinskoamerické, platí více na každém kroku. Desmondova analýza například zjistila, že američtí pronajímatelé v chudých čtvrtích obvykle dosahují dvojnásobného zisku než ti v bohatších čtvrtích. Jak z téhle situace ven? Podle Desmonda se musí posílit postavení chudých, což znamená více odborů a nová pravidla, aby bylo bydlení dostupnější a půjčky méně dravé. Jenže, kdo těchto cílů dosáhne, když podle Desmondova vlastního příběhu je v zájmu mocných, aby se o ně vůbec nepokoušeli?