V uplynulých třech letech rostly poštovní známky na ceně tempem až kolem 30 procent ročně. Alternativním typů investic, mezi nimiž zaujímají důležité místo, přeje i geopolitická a ekonomická nejistota a vysoká inflace. Jenže investování do známek si víc než u jiných aktiv žádá mít znalosti a zkušenosti.

Od koronavirové pandemie se do investic do známek vrhli i lidé, kteří do té doby tomuto způsobu ukládání peněz neholdovali. „Alternativní, nevšední investice se objevují vždy, když standardní finanční aktiva nenabízejí požadované výnosy. V minulosti, když byly úrokové sazby nízké, se doslova roztrhl pytel s nabídkou investic do korporátních dluhopisů, které nabízely výnosy okolo 7 až 10 procent ročně, když na spořicích účtech byly sazby kolem 1 až 2 procent ročně,“ vysvětluje finanční poradce skupiny Partners Lukáš Urbánek.

Dobře nakoupené známky byly ještě výkonnější než zmíněné dluhopisy. Navíc, když investor nakoupí některou z vyhledávaných rarit, nemusí se podle znalců obávat, že by ztratila na ceně v sebevětší krizi. Tím se známky liší od mnoha jiných typů investic. „Je prokázáno, že vzácné poštovní známky ochrání hodnotu peněz, jsou považovány za bezpečný přístav v době krizí a dlouhodobě se zhodnocují. Investorovi či sběrateli přináší pořízení vzácné známky i radost. Nabídka vzácných známek je omezená a od určité výše je s jejich vlastnictvím spojena prestiž,“ říká šéf riskmanagementu J&T Banky a sběratel známek Radoslav Míšek.

Podle dostupných odhadů celosvětově sbírá známky přes 20 milionů lidí. Investuje do nich i Warren Buffett a světově nejznámějším investičním sběratelem je Bill Gross. V roce 2018 se prodala stovka pokladů z jeho sbírky za více než 10 milionů dolarů, což představuje historický rekord v denních prodejích známek. V Česku mezi známé filatelisty patří bývalý prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák či podnikatel a výrobce domácího textilu Zdeněk Matějovský. A filatelii se věnuje i ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. „Baví mě estetika známek, stejně tak jako knih, které mám rád nejen kvůli obsahu, ale také jako artefakty, které fixují příběh v čase,“ říká.

Všichni tři zmínění Češi začali sbírat známky už v dětství. Hanák s Matějovským postupně spojili koníček s investicí. V Bartošově pojetí je filatelie spíš způsobem trávení volného času s rodinou. „Nesbírám historické známky ani je nenakupuji jako investici. Naposled jsem synovi Bertíkovi koupil ‚Red Race Car‘, které si vybral na poště. Je to výplatní samolepicí písmenová poštovní známka B z roku 2021 s autem Wikov 7/28 za 23 korun,“ vysvětluje ministr.

Nejlepší investice nabízí minulost

Známka s autem Wikov se zřejmě nikdy nestane raritou. Vyšla v příliš velkém nákladu. Ročně se na světě vydá zhruba 10 tisíc známek. Avšak investičně zajímavé jsou ty unikátní, jichž je k mání jen několik málo kusů. „Pokud dojde k tiskové chybě, to je věc, po které filatelisti jdou. Jenže dneska už tiskárny mají takové kvality, že se chyby neobjevují,“ upozorňuje předseda Svazu českých filatelistů Julius Cacka.

Známky nakupuje i ministr Ivan Bartoš. „Baví mě estetika známek,“ říká. Přirovnává je k artefaktům, které fixují příběh v čase.

Kusy s potenciálem zhodnotit v čase musí sběratel‑investor hledat především mezi starými známkami. „Zhruba pět procent emisí vydaných v dějinách filatelie má schopnost spolehlivě přitahovat poptávku i v dobách krizí a vždycky absorbuje obecné zvýšení ceny,“ popisuje znalec v oboru filatelie David Kopřiva, zakladatel Prestige Philately Club Prague. „Stabilní v trendech jsou anglické kolonie, dobrá Amerika a vzácné klasické známky z celého světa z poloviny 19. století,“ radí, kde hledat největší zhodnocení. Na českém trhu se ze stabilního růstu těší majitelé známek z období první republiky. (Přehled investičních jistot podle Davida Kopřivy.)

Někteří investoři teď se zájmem sledují ruský trh, kde kvůli konfliktu s Ukrajinou a různým omezením začaly ceny tamních rarit, stejně jako například mincí nebo medailí klesat. I takto vznikají investiční příležitosti. „Mezi známkami z Ruska a Sovětského svazu jsou významné rarity, známky zvláštní a vzácné, které v minulosti měly skutečně globální poptávku, šly dobře v Číně, v Americe, v Německu. Za poslední rok a půl ovšem nezdražily takovým způsobem jako ostatní filatelistické komodity,“ vysvětluje Kopřiva. Vzhledem k obtížné obchodovatelnosti očekává další zlevnění ruských známek. „V horizontu dvou let sám pro sebe začnu nakupovat ruské a sovětské známky v očekávání lepšího vývoje,“ dodává znalec, který se investicemi do známek zaobírá téměř tři desítky let.