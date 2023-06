Regulační orgány na obou stranách Atlantiku vytáhly proti kryptoměnám, respektive podnikům, které se v tomto byznysu pohybují. Útok, jemuž kryptosvět čelí už několik měsíců, vyvrcholil v minulém týdnu poté, co Komise pro cenné papíry (SEC) obvinila z porušování zákonů největší světovou burzu Binance, včetně jejího zakladatele Changpeng Zhaa. Viní ji z „porušení pravidel ochrany investorů provozováním neregistrovaných burz, zkreslování kontrol obchodování či prodeje neregistrovaných cenných papírů“.

Souběžně s tím komise obvinila konkurenční Coinbase, dalšího velkého hráče na kryptotrhu, že k obchodování s finančními aktivy nemá licenci. Akcie této společnosti se pak propadly o pětinu. Akce amerického regulátora představují dosud nejagresivnější právní kroky vůči trhu s digitálními aktivy v zámoří.

O moc jiné to není ani v Evropě. V polovině května schválila Rada Evropské unie pravidla pro regulaci trhů s kryptoměnami s názvem Markets in Crypto‑Assets (MiCA). Měla by začít platit od příštího roku a dotkne se i Česka. Podle komentátorů jde o nejpřísnější způsob kontroly obchodování s virtuálními měnami. Rada tvrdí, že přináší větší ochranu investorům. A také dohled centrálních bank, protože podnikatelé v oboru budou muset mít povinně licence. Zároveň MiCA zavádí vysoké sankce za porušování pravidel, manipulaci či nekalé praktiky.

Podobně v posledních měsících navrhla i Velká Británie nový regulační režim pro kryptoměnové služby. I tady se pravidla upravující toto odvětví více přiblíží pravidlům pro tradiční finanční služby. Vlastnictví kryptoměn se v zemi v loňském roce více než zdvojnásobilo. Tamní Úřad pro finanční etiku (FCA) rovněž v minulém týdnu oznámil, že od 8. října začne přísnější regulace onoho Divokého západu světa financí.