Bezhotovostní společnost, v níž peníze ve fyzické podobě neexistují, je pro někoho sen, zatímco jiný se takové budoucnosti zuřivě brání. Cestu k dosažení stavu cashless society každopádně v současnosti blokuje řada překážek, přičemž jedna z největších zůstává přehlížena – nákupní vozík.

Třeba se to někdy stalo i vám. Po cestě domů potřebujete zastavit na nákup, vyskočíte z auta, máte u sebe platební kartu, smartphone, chytré hodinky, platební nálepku i další nástroje, kterými můžete zaplatit, ale ouha – žádnou minci, kterou byste si odemkli nákupní vozík. Marně žádáte na informacích žeton. Přemýšlíte, kde by se dala vybrat minimální částka v hotovosti z bankomatu, abyste si ji následně někde rozměnili. Zkoumáte zámek na madle košíku, jestli je to ten typ, co se otevírá starým trikem s klíčem od bytu. Nebo prostě nakoupíte jen to, co poberete do příručního košíku?

Ani jedna z možností každopádně neodpovídá skvělé zákaznické zkušenosti, kterou prodejci svým zákazníkům chtějí zprostředkovávat (nebo by alespoň měli chtít). A ani jedna problém neřeší. Je paradoxní, že ve stejném obchodě, kde si člověk zboží naskenuje a rovnou zaplatí chytrým telefonem, nezvládne nakoupit bez pěti‑ nebo desetikorunové mince. Přitom před tímtéž obchodem si může mobilem půjčit koloběžku, kolo, nebo dokonce auto. Vývoji celého odvětví zde reálně brání systém z 80. let 20. století, kdy byly nákupní vozíky na mince uvedeny na scénu.