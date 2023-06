Vedle velkých jaderných bloků se energetická společnost ČEZ chce pustit i do výstavby malých modulárních reaktorů. A má velké ambice: už v roce 2032 by ráda spustila první takový blok v Temelíně. Tedy ještě o pár let dříve, než podle současných plánů připojí k síti nový konvenční reaktor v Dukovanech. „Je dobré stanovovat si ambiciózní cíle. Na začátku vás to rychle posune,“ říká ředitelka útvaru pro rozvoj malých modulárních reaktorů ve společnosti ČEZ Silvana Jirotková.

ČEZ uzavřel memoranda se sedmi společnostmi, které vyvíjejí malé modulární reaktory. Už víte, s kterou z nich první takový reaktor v Česku postavíte?

Ještě ne. Ohlásili jsme, že první malý modulární reaktor bychom chtěli zprovoznit v Temelíně, a to do roku 2032. Abychom to zvládli, je třeba vybrat technologii pro tuto lokalitu do poloviny příštího roku. Aktuálně jsme se všemi sedmi společnostmi v kontaktu, sledujeme, jak postupuje jejich vývoj, jak si vedou při licencování.

Budete mít za rok skutečně z čeho vybírat, budou mít všichni už hotový design reaktoru?

Vývoj postupuje v několika fázích a regulátoři v daných zemích to průběžně sledují, případně schvalují. Legislativa v jednotlivých zemích se však liší. Ale nečekáme, že by někdo z těch sedmi měl do poloviny příštího roku zcela hotový konečný design reaktoru. Zároveň však vidíme, že pracují na urychlení vývoje. Může se stát, že projekt, který nám teď připadá daleko, během následujících měsíců přeskočí někdo jiný. Technologie se neustále vyvíjejí.

Podle čeho tedy budete konkrétně vybírat?

Klíčové bude, jak jsou daleko, zda budou schopni dodat technologii do roku 2032. Budeme sledovat i další technické prvky nebo možné dopady na životní prostředí. Zaměříme se i na schopnosti a zkušenosti firem v oboru, na jejich výrobní kapacity. Je to partnerství na desítky let. Potřebujeme někoho, kdo bude mít nejen své pevné zázemí, ale také silnou podporu své vlády. Navíc firmy se liší i v tom, do jak hlubokého partnerství s námi chtějí jít. Jde třeba o společné dokončení vývoje reaktoru nebo rozšíření spolupráce za hranice Česka.

Bude výběr probíhat prostřednictvím tendru, podobně jako se vybírá dodavatel „velkého“ reaktoru do Dukovan?

Vzhledem k tomu, že technologie není zcela hotová, není možné uskutečnit tendr podobný tomu dukovanskému. Proto jsme uzavřeli memoranda, proto sbíráme informace z trhu. Nikde navíc není dáno, že tu bude jediná technologie. Nemusí to být ve finále jen jeden partner.

Jaký je v Česku prostor pro malé modulární reaktory, kolik jich tu může vyrůst?

V naší aktualizované strategii máme cíl vybudovat do roku 2045 malé modulární reaktory o celkovém výkonu 3000 megawattů v elektřině. Výkon jednotlivých bloků u sledovaných projektů se pohybuje od 100 až do 470 megawattů. Podle zvolené technologie to tedy může být sedm nebo více reaktorů. V Temelíně počítáme jen s jedním malým modulárním reaktorem, nedávalo by smysl jich tam umístit víc. Jsou tam velké bloky. Pro Temelín jsme se rozhodli, protože se už teď jedná o jadernou lokalitu, je tam vše zmapováno, desítky let se tam provádí monitoring. Příprava lokality i výstavba tam bude jednodušší a rychlejší. U nejaderné lokality zaberou čtyři až pět let jen průzkumné práce a změna charakteru z uhelné lokality na jadernou.

Nějaké přípravy ale přesto v Temelíně udělat musíte.

Na konci roku jsme dělali poslední průzkumy na 19 hektarech, na kterých by malý modulární reaktor měl stát. Připravují se také dopravní cesty – a to i pro velké bloky. Zkoumají se trasy, odkud by se těžké a rozměrné komponenty měly pravděpodobně vozit, ať už částečně po Vltavě nebo po silnici. Zjišťujeme, jak překonáme přehrady a úseky vltavské kaskády, kde je nutné náklady přeložit z jedné lodi na druhou. Nebo kde bude třeba upravit zatáčky či nadzvednout mosty, aby mohly komponenty projet.