Podnikat v souladu se soutěžním právem představuje pro mnohé živnostníky a firmy výzvu, zejména při rychlosti, s jakou se tato část legislativy rozvíjí. Aktuál­ně se do popředí stále více dostává zákaz dohod o nepřetahování zaměstnanců. Ve Spojených státech právě vrcholí dvě ostře sledované kauzy. Žalovanými jsou řetězce rychlého občerstvení McDonald‘s a Burger King, a to kvůli ustanovením franšízingových smluv zakazujících provozovatelům jednotlivých restaurací najímat a verbovat zaměstnance jiných podniků spadajících pod stejnou značku.

V českém prostředí se tato problematika začala více přetřásat v květnu, kdy k ní Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vydal informační list nazvaný Soutěžní aspekty dohod na trhu práce. Předseda úřadu Petr Mlsna potvrdil, že jeho instituce sice zatím žádné rozhodnutí v této oblasti nevydala, ale teď je na pořadu dne. „Úřad chtěl veřejně otevřít toto téma, zahájit o něm širší debatu a především veřejnost upozornit, že obdobné zakázané dohody existují a že se jimi chce zabývat,“ vysvětlil zveřejnění informačního listu.

Stejná pravidla napříč obory

Před podnikateli tím vyvstala nutnost zjistit, pokud to dosud neudělali, jaké chování na trhu práce je ještě v pořádku a jaké už představuje porušení soutěžního práva. Částečně už to vědí. „Napříč obory jsou běžné klauzule o nepřetahování u smluv o prodeji podniku (jinak M&A – pozn. red.). Logika takových omezení je, že ten, kdo podnik kupuje, potřebuje být chráněn proti jednání prodávajícího, které by mohlo degradovat hodnotu podniku po jeho převodu. Mantinely k těmto takzvaně doplňkovým omezením jsou nicméně už řadu let jasné a v praxi nečiní problémy,“ konstatuje Tomáš Pavelka, advokát ve společnosti Dentons a specialista na soutěžní právo. Předpokládá, že jestliže se teď antimonopolní úřad vydává na toto pole, zaměří se spíš na případy, kdy dohoda zřejmě nemá jiný účel než zaměstnavatelům zjednodušit život a zaměstnancům ho naopak ztrpčit.