Léto se blíží a média všeho druhu zaplavují návody, jak co nejrychleji zhubnout do plavek. S jedním neortodoxním přispěchali i autoři studie publikované v časopise Journal of Public Policy & Marketing. Když držíte dietu, pomůže vám prý sledovat lidi, kteří jedí nezdravé jídlo.

Ačkoli se to může zdát nelogické, tato zjištění jsou v souladu s předchozími výzkumy. Různé vědecké studie ukazují, že pouhá představa, jak provádíme určité činnosti nebo prožíváme emoce, aktivuje podobné neuronové sítě, které jsou spojeny s jejich skutečným prováděním nebo prožíváním. Jinak řečeno, pouhý pohled na někoho, kdo dostane ránu kladivem, rozproudí v našem mozku neuronové sítě, které jsou spojeny s bolestí. V důsledku toho jsou pak vyvolány i emoce a chování odpovídající pocitům bolesti.

Podobně to funguje i při konzumaci potravin. Některé studie dokonce naznačují, že pouhé sledování jiných osob, které něco jedí, může způsobit, že si lidé vsugerují myšlenku, že zobrazené jídlo snědli. A jak vědci doložili, pouhé pomyšlení na to, že jsme něco snědli, v nás může vyvolat pocit sytosti.

Když zasytí pouhá myšlenka

Jak snadno lze manipulovat naší chutí k jídlu, doložil jeden výzkum z roku 2010, v jehož rámci vědci požádali zúčastněné, aby si představili, že snědli buď tři, nebo 30 čokoládových bonbonů. Poté jim podali misku se sladkostmi a vyzvali je k jídlu. Lidé, kteří si představovali, že snědli 30 čokoládek, se cítili sytí a snědli méně sladkostí než ti, kteří si představovali, že si dali pouze tři bonbony. Vědci se pak rozhodli otestovat, zda tento efekt platí, i když lidé vidí v reklamě jíst někoho jiného.

Do laboratoře na Grenoble École de Management pozvali 132 lidí držících dietu a polovině z nich pustili reklamu na M&M’s, která zobrazovala člověka cpoucího se těmito sladkostmi. Druhá polovina studentů viděla reklamu se dvěma animovanými M&M’s u pokladny v supermarketu, bez jakýchkoliv zobrazení konzumace. Každý účastník experimentu pak dostal kelímek sladkostí. Jak se ukázalo, lidé kteří sledovali reklamu, v níž někdo bonbony jedl, jich zkonzumovali méně.