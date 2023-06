Nemálo badatelů po kořenech kapitalismu zcela odhlíží od psychických faktorů. Namísto specifického ducha tohoto „světového řádu“, který se v raném novověku začal šířit ze Západu, hledají tvrdší fakta, jako jsou geografické předpoklady nebo lépe řečeno faktory životního prostředí. A tak zatímco se předchozí části tohoto seriálu zabývaly dějinami mentálních předpokladů rozvoje kapitalismu, v tomto bude upřena pozornost na opačnou stranu argumentační barikády.

Při pohledu na dějiny lidstva intuice napovídá, že geografická poloha nemůže být pro ekonomický rozvoj bez významu. Jako by se mírný pás jevil pro rozmach lidského druhu něčím vhodnější než tropické oblasti, ačkoli samotný člověk, jak jej známe, se podle dnešních poznatků zrodil patrně ve vnitřní Africe. Disputace se vedou nad tím, že většina zaostalých států se dnes nachází mezi obratníkem Raka a obratníkem Kozoroha. A spory vznikají o to, zda je to pouhá náhoda, důsledek imperialistického vykořisťování anebo tu působí environmentální faktory.

Již v polovině 18. století se Charles Montesquieu zamýšlel nad tím, zda to nebyly právě geografické předpoklady, které Evropu předurčily ke vzestupu. Od té doby se v různých variantách tento argument ve vědě vrací. Ostatně, odmítáme‑li bazální rozdíly v biologickém nastavení lidských plemen jako vědecky neprokazatelné, pak se logicky nabízí faktor životního prostředí jako to, co lidský rod z ekonomického pohledu rozdělilo – v některých oblastech světa stagnuje, někde je dokonce v technologickém regresu, zatímco jinde nastartoval hospodářský růst založený na trhu a inovacích.