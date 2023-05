Základy českého penzijního systému, který dílčími změnami chce nyní stabilizovat vláda Petra Fialy, vznikaly před více než sto lety. Státní důchody se původně týkaly jen státních zaměstnanců, postupně po vzoru bismarckovského Německa „pokrývaly“ stále větší část populace. Za první republiky důchodový systém byl – a po pádu komunismu opět je – postaven na pojistném principu. Za socialismu naopak oficiálně šlo o „zabezpečení“ a nedílnou část státního rozpočtu. Uplynulé století podle ekonoma Milana Hrdého ukazuje, že se pro důchody vždy obtížně hledaly zdroje a že penzijní systém odrážel jak demografii, tak úroveň ekonomiky. To platí i nyní, kdy společnost stojí před stárnutím populace a kdy na více penzistů bude připadat méně lidí pracujících na penze.

Demokratizace důchodů

V 19. století penze závisely hlavně na dobré vůli podnikatelů, po německém vzoru se zaváděly v některých prosperujících firmách. Při vzniku Československa v roce 1918 se státní penzijní pojištění vztahovalo pouze na některé kategorie úředníků a zřízenců, zejména státních, na učitele a také na horníky. Většinou na základě rakouského zákona z roku 1906. Podle něj státní zaměstnanci získávali nárok na částečnou penzi po deseti letech služební činnosti a na plnou penzi po 35 odpracovaných letech.

S platností od roku 1926 byl po politických tahanicích přijat zákon o starobním a invalidním pojištění dělnictva. Netýkal se ale rolníků, živnostníků ani svobodných povolání. U těchto lidí se předpokládalo, že si na stáří budou spořit sami. Náklady na dávky, které stát, respektive Ústřední sociální pojišťovna v případě dělníků, vyplácel, nesli napůl pojištěnci a jejich zaměstnavatelé.

Pojištěnci byli rozděleni podle výše mezd do deseti tříd a podle nich byly stanoveny jak odvody, tak dávky. Zaměstnavatelé i zaměstnanci často vykazovali mzdy nižší, aby ušetřili na pojistném. Dělníci proti nucené srážce ze mzdy někdy protestovali s argumentem, že není jisté, zda se důchodového věku dožijí. Ten byl stanoven na 65 let, avšak muži se v té době v průměru dožívali pouze 53, ženy 56 let. Nárok na penzi vznikal po dvaceti odpracovaných letech, a to ve výši 150 až 200 korun měsíčně, což byla třetina dělnického platu. Vdovský důchod byl poloviční. Hned v roce 1927 byly podmínky starobního pojištění zhoršeny, zákonodárci z něj na žádost vlády vyjmuli několik set tisíc lidí, zejména domácké dělníky. Soukromí úředníci, kteří byli pojištěni u Všeobecného penzijního ústavu, ale dostávali v průměru 810 korun.

Od britského vzoru k sovětskému

Po druhé světové válce se podle ekonomky Lenky Kalinové rozběhla debata, zda se má nově koncipované sociální pojištění svěřit pojišťovacím ústavům, nebo státu, jak v tehdy vzorové Velké Británii prosazoval takzvaný Beveridgeův plán. Rozhodnutí nebylo jednoduché – v meziválečném Československu totiž fungoval hybridní systém. Penzijní ústavy byly pod kontrolou státu, zachovaly si však samosprávu a tím jistou hospodářskou samostatnost. Nakonec podle konceptu expertů sociální demokracie byla ustavena státní, avšak stále autonomní Národní pojišťovna.

Příprava doprovodné legislativy o odvodech a dávkách se protáhla, politici byli zaskočeni odhady ekonomů, o jak finančně náročný krok půjde. Situaci komplikovaly také obavy státních zaměstnanců, že v novém systému přijdou o dosavadní výhody. Nakonec byl zákon o národním pojištění schválen až v dubnu 1948.