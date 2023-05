Češi by neměli býti přehnanými pesimisty. Tak by se dalo shrnout hlavní poselství konference týdeníku Ekonom New Deal for Czechs. Akce, jejímž cílem bylo upozornit na nové perspektivy pro český byznys, poukázala na to, že i když česká ekonomika v posledních letech prošla těžkými časy, ve kterých se ne vše podařilo zvládnout na výbornou, české podniky osvědčily své zdraví a schopnost adaptability. Díky tomu Česko netrpělo vlnou insolvencí, firmy se přizpůsobily vysoké inflaci a vypořádaly se s výpadky v logistických řetězcích. A to přesto, že řada z nich vstoupila do krize nepřipravena a řešení hledala na poslední chvíli.

To nejhorší má nyní Česko už za sebou. Hospodářství se s jarem vymanilo z recese. „Česká ekonomika by už dále měla růst. Hlavními tahouny budou na straně jedné průmysl a současně to budou české domácnosti. Ty vidí vývoj v ekonomice pozitivněji, než tomu bylo doposud, a zdá se, že budou více utrácet,“ míní generální ředitel Komerční banky Jan Juchelka, který spolu s členem bankovní rady České národní banky Janem Procházkou otevřel úvodní diskusi o stavu tuzemského hospodářství.

Podle ekonomky Danuše Nerudové Česko pro budoucnost potřebuje novou jasnou vizi. Ta, na niž se dosud sázelo, tedy že doženeme Německo, se už přežila. Je jasné, že by se Česko mělo vydat jiným směrem. „Je to diskuse o zvyšování přidané hodnoty v ekonomice, je to diskuse o reformě vzdělávání, o tom, jak by měl vypadat absolvent vysoké školy, který by měl být vybaven tím, čemu se říká podnikavost,“ ukázala možné cesty Nerudová.