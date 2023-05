Hotelový byznys dostal v posledních třech letech několik těžkých ran. Po pandemii přišla válka na Ukrajině, energetická krize a vysoká inflace. Jak říká Petr Nešpůrek, generální ředitel pražských hotelů NH Prague City a NH Collection Prague, trh s ubytovacími zařízeními se tak dost vyčistil. Tvrdý zásah dostaly podle něj i platformy na sdílené ubytování. „Dřív byl každý druhý byt v centru Prahy pronajímaný na Airbnb, teď už to tak není. Lidé si uvědomili, že relativně malý nadvýnos oproti dlouhodobému pronájmu za tu práci a nervy nestojí.“

Když se na to podíváme s odstupem času, jak na hotelový byznys v Česku vlastně dopadla samotná pandemie?

Myslím si, že z ní mnoho hoteliérů vyšlo v určitém ohledu daleko silnějších. Že by bylo zakázáno cestovat, na to nikdo nebyl připravený. Dnes se do budoucnosti díváme s pokorou, nemůžeme tušit, co přijde. Negativem pandemie především je, že jsme přišli o spoustu milionů. Musel jsem propustit asi třetinu zaměstnanců. Řada z nich tu přitom byla od počátku fungování hotelu, takže to pro mě bylo jedno z nejhorších období za těch dvanáct let, co tu působím. Dohromady jsme propustili přes čtyři desítky lidí. Ale všem jsem řekl, že budou první, koho oslovíme, až budeme znovu nabírat. A také se tak stalo.

Kolik se jich vrátilo?

Asi třetina. Když jsme lidi nově nabírali, do práce v hotelu se nehrnuli v obavách, jestli to je pro ně pracovní jistota.

Řekl jste, že jste v pandemii přicházeli o hodně milionů. O kolik tedy?

Mohu mluvit za hotely NH Prague City a NH Collections Prague. Když byly oba zavřené, navzdory všem podporám od státu jsme byli každý měsíc pět milionů ve ztrátě. Majitel musel tyhle peníze dát, aby bylo na výplaty či energie.