Kdo by to byl řekl, Audi TT je letos pětadvacet. Tehdy, v roce 1998, se ingolstadtské značce podařilo chytře podchytit trend zájmu o kapesní kupé a roadstery. Z „tétéčka“ se záhy stal status symbol, škarohlídi o něm často říkávali, že je to auto pro „kadeřnice, privilegované sekretářky nebo dcerky bohatých otců“. Dvoumístné kulaťoučké Audi tak pouze potvrdilo, že úspěch s sebou přináší také závist. Prodeje byly skvělé, v Evropě i USA.

A tak samozřejmě následovala druhá a v roce 2014 ještě třetí generace. Audi sice postupně trochu zhranatělo, snad proto, aby nepůsobilo tak jemnocitně, ale zůstalo věrné původní koncepci. Malé obratné auto nabídlo sportovní zážitky, přitom se s ním, samozřejmě při akceptaci jistých limitů, dalo jezdit téměř denně.

Ne všechny příběhy jsou ale nekonečné, a tak se TT, jak jsme ho znali, loučí. Nové bude elektrické. Jak přesně bude vypadat, Audi zatím neprozradilo.

Nedoceněná radost

Na sklonku jeho existence zůstaly obě verze – uzavřená i otevřená s plátěnou střechou, přičemž vrcholem je model RS. Testované TTS je jakousi střední cestou. Pod kapotou má přeplňovaný benzinový dvoulitr se slušným 240členným stádem koní. Ty se skrz sedmistupňový automat s dvojicí spojek dostávají na všechna čtyři kola.