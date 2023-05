Bylo jen otázkou času, kdy japonskou automobilku napadne využít svůj nejznámější model ke vstupu do světa kompaktních SUV. Šikovně se s ním vklínila mezi menší C‑HR a větší RAV 4. Převedeno na škodovky, Corolla Cross je auto velikosti Karoqu.

Když stojí v řadě jiných aut, působí nenápadně, zajímavé detaily odhalí až bližší pohled. Třeba proporčně dlouhá kapota se strmou přídí a světlomety zabíhajícími hluboko do blatníků působí velmi moderně, zbytek auta by si možná zasloužil stejnou porci designérské odvahy. Ve vnějším projevu byla Toyota vždy spíše konzervativní, kontrapunktem tohoto přístupu je technické řešení pohonné soustavy.

Zdá se přirozené, že coby průkopník hybridních technologií z nich Toyota učinila samozřejmou součást vozu. Ačkoliv tedy jiné automobilky s různými stupni hybridního pohonu stále spíše experimentují, tady je samozřejmostí. Elektřina hraje v životě Crossu významnou roli, k pohonu ji používá vždy, když není potřeba vysoký výkon. Třeba i při rozjezdech, pokud řidič s akcelerátorem pracuje jemně, ale zpravidla vždy, když sundá nohu z plynu.

Trakční baterie Corolly Cross je ale relativně malá, takže elektromotor zde slouží jen jako doplněk k zážehovému čtyřválci. Ve výsledku ale i to stačí, aby v provozu dosahoval výrazných úspor. Nápadné je to hlavně ve městě, v jehož prostředí mělo auto během týdenního testu zdaleka nejmenší spotřebu – 4,6 litru na 100 kilometrů. O litr víc si pak řeklo na okreskách, dálniční stotřicítka odčerpala z nádrže 7,5 litru. V této souvislosti je třeba poznamenat, že větší než 43litrová nádrž by přišla vhod.