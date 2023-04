V názorech veřejnosti najdeme jen málo dlouhodobě pozitivních a stabilních hodnocení. K těm patří celková spokojenost s vlastním životem, o které vypovídá na osmdesát procent našich obyvatel. S převažující životní spokojeností však výrazně kontrastuje to, jak lidé vnímají dění v naší společnosti. To platí zejména o krizových obdobích. V posledních třiceti letech jsme tento rozpor pozorovali několikrát a vidíme ho i za současné krize, spojené nejen s dopady ruské války na Ukrajině. Aktuální nespokojenost v různých oblastech narůstá. Důvodů jako obvykle je celá řada. Jen pro část lidí je důvodem nespokojenosti tíživý nedostatek zdrojů (takzvaná absolutní deprivace), pro většinu lidí je to spíše nejasná obava ze zhoršení situace, které příliš nerozumějí (deprivace relativní).