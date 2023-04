Už je to více než deset let, co člen proslulé hudební skupiny ABBA Björn Ulvaeus začal prohlašovat, že Švédsko by se mělo úplně vzdát hotovosti. Ikona popu se stala hlasitým advokátem pro přechod k bezhotovostní společnosti zčásti i kvůli osobní zkušenosti – poté, co se zloději vloupali do bytu jeho syna. Ve společnosti, kde nemají peníze fyzickou podobu, by se takový zločin nestal, prohlašoval Ulvaeus.

Když pak v květnu 2013 Ulvaeus otvíral ve Stockholmu muzeum ABBA, za vstupenky se dalo zaplatit jen bezhotovostně. „Vyzývám kohokoli, aby přišel s důvody pro ponechání hotovosti, které převáží nad obrovskými výhodami, pokud se jí zbavíme,“ napsal tehdy hudebník na cedulku u vchodu. Mezi Švédy si tenhle přístup získal velkou popularitu a po cestě k bezhotovostní společnosti postupují nejrychleji na světě.

Podniků, kde nelze zaplatit bankovkami a mincemi, po celé zemi rychle přibývá. Objem švédských korun v oběhu se naopak rychle snižuje. Zatímco před deseti lety činil podíl hotovosti v oběhu na HDP země 2,6 procenta, loni už to bylo 1,1 procenta. To je ze všech zemí nejméně. Podle basilejské Banky pro mezinárodní platby činí tento podíl v USA 9,2 procenta, v eurozóně 12,8 procenta a v Japonsku dokonce více než 23 procent.

Podíl Švédů, kteří pravidelně využívají hotovost, klesl podle průzkumu švédské centrální banky Riksbank mezi lety 2010 a 2020 přibližně ze 40 procent na méně než deset procent. Pandemie cestu k digitalizaci ještě urychlila. Podle jednoho z nedávných průzkumů použilo při posledním nákupu hotovost pouze osm procent Švédů. Téměř devět z deseti Švédů zaplatilo debetní nebo kreditní kartou, jen malé procento využilo k platbě mobilní digitální peněženku Swish, za níž stojí šestice velkých švédských bank.

Přiblížil se – nejprve ve Švédsku a posléze i v ostatních zemích – konec hotovosti, jak ji dnes známe?

Švédové nejsou sami

Popularita bezhotovostních plateb ovšem roste nejen ve Švédsku, ale takřka po celém světě. V eurozóně sice patří bankovky a mince stále k nejoblíbenějším způsobům placení, podle studie Evropské centrální banky však podíl hotovosti při platbách v obchodech klesl v roce 2022 na 59 procent ze 79 procent v roce 2016. Rozdíly mezi jednotlivými zeměmi jsou však obří. Zatímco ve Finsku nebo v Nizozemsku se hotově uskuteční jen každá pátá platba, na Maltě, ve Slovinsku, Rakousku a Itálii proběhnou s použitím bankovek a mincí více než dvě třetiny transakcí v obchodech.

Digitální metody placení přitahují uživatele jednoduchým, rychlým a v zásadě univerzálním použitím. Tempo nárůstu jejich popularity se ovšem v jednotlivých zemích liší a mezi lídry překvapivě nepatří nejvyspělejší ekonomiky. Vedle pokrokového Švédska je na špici v používání digitálních plateb Čína, kde lidé používají digitální peněženky a všudypřítomné QR kódy nejen k placení v obchodech, ale také mezi sebou.

V některých zemích ovšem trend úplné eliminace hotovosti považují za nebezpečný. Například ve Švýcarsku, kde by se mělo letos konat referendum, zda ukotvit právo na platbu v hotovosti do ústavy. Právě Švýcaři drží v hotovosti na jednoho obyvatele nejvíc na světě – v přepočtu zhruba čtvrt milionu korun. Mezi velké zastánce hotovosti patří rovněž Rakušané.

Se zakotvením práva na hotovost přišla také skupina senátorů kolem Jitky Chalánkové z TOP 09. Horní komora ji však většinou jednoho hlasu při únorovém hlasování odmítla. Nedává prý smysl zakotvit toto právo do ústavy, neboť v Česku je dosud obtížnější zaplatit pomocí platební karty než v hotovosti. Povinnost přijímat hotovost upravuje běžný zákon, výjimky se týkají například nadměrného počtu mincí. Obchodníkům ovšem za porušení této povinnosti nehrozí žádná sankce.