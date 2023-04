Je to jen pár týdnů, co redakce testovala Mercedes‑Benz Třídy T, což je dražší a luxusnější sourozenec vozu, který vidíte na fotkách. Renault Kangoo má stejnou mechaniku, obě auta se dokonce vyrábí ve stejné továrně na severu Francie. Ačkoli mají podobného ducha, Renault na to jde trochu jinak.

Cílí na klientelu, která si tolik nepotrpí na značku a její věhlas. Takovou, která netouží po precizněji naladěném komfortnějším podvozku a umí si přiznat, že neocení ani kvalitnější zpracování kabiny, vyšperkovanější výbavu či multimediální systém od třícípé hvězdy. Pragmaticky založené rodině nebo drobnému řemeslníkovi ale dodá přesně to, co si žádá. Je synonymem auta univerzálních schopností.

Kratší varianta vozu krabicovitých tvarů měří na délku 4,5 metru a nabídne královský prostor pro pět osob plus gigantický objem kufru k tomu. Cílí na praktiky, a tak je interiér plný různých schránek a odkládacích ploch. Jedna velká s víkem je například před řidičem a nechybí v ní ani USB port a také dvanáctivoltová zásuvka, před spolujezdcem se nachází ještě velký šuplík. Nad hlavami pasažérů na předních sedadlech je polička například na bundy.