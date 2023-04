1. Finsko spouští, Německo vypíná

Foto: Reuters

Pravidelnou výrobu elektřiny v neděli s velkým zpožděním zahájil největší jaderný reaktor v Evropě Olkiluoto 3. Finsko zahájilo výstavbu reaktoru v roce 2005 a původně měl být dokončen v roce 2009. Reaktor má zvýšit bezpečnost dodávek elektřiny v regionu po omezení dodávek plynu a elektřiny z Ruska. Elektřinu má vyrábět nejméně 60 let.

Reaktor má výkon 1,6 gigawattu a pokrýt by měl zhruba 14 procent poptávky po elektřině ve Finsku. Je prvním evropským blokem připojeným do sítě za posledních 16 let.

Spuštění finského reaktoru se odehrálo den poté, co naopak Německo odpojilo svoji poslední jadernou elektrárnu.

Průzkum institutu Forsa z minulého týdne přitom ukázal, že dvě třetiny Němců podporují prodloužení životnosti reaktorů nebo připojení starých elektráren zpět do sítě. Pouze 28 procent si přálo jejich odstavení. Podle bavorského premiéra Markuse Södera bylo rozhodnutí o odklonu od jádra „absolutním omylem“.