Tak už nám zase začaly závody rodičů o to, kdo lépe připraví své dítě na přijímačky na střední školy. Jednotné přijímací zkoušky mají ohromné množství negativ, jedno z nich ale vyčnívá – ve své současné podobě pouze zvyšují nerovnosti ve vzdělávání. Uspějí v nich děti, jejichž rodiče mají peníze na to, aby jim zaplatili přípravné kurzy, případně děti vzdělaných rodičů, kteří jsou ochotní a schopní své potomky připravit sami.

Ve výsledku tak Česko promarňuje talent spousty nadaných děvčat a chlapců, kteří se prostě jen narodili chudým a méně vzdělaným rodičům. To má samozřejmě dalekosáhlé společenské dopady. Nejen že si tím česká společnost a ekonomika zbytečně snižuje svůj potenciál, tohle snižování sociální mobility navíc vede u části společnosti k menší důvěře v demokracii.

V posledních letech je to všechno ještě vyšperkované tím, že ze základních škol vychází silné populační ročníky a v některých regionech a oborech tak mají problém s kapacitou míst na středních školách. Na gymnázia se tak letos nedostanou děti s výsledky, jež by loni ještě stačily. Jestli přitom v našem státě lze něco snadno predikovat, je to počet dětí, které budou končit základní docházku. Stát, především tedy kraje, jakožto hlavní zřizovatel středních škol, se na to přesto nedokázal připravit. Česko je někdy vážně zemí, která nemyslí na budoucnost.

