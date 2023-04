Kdekdo v dnešním světě mercedesích modelů trochu ztrácí přehled, a tak si připomeňme, že stuttgartská značka v současnosti prodává pět různých tříd SUV. Typ GLC patří do samého středu této nabídky. S délkou karoserie 4,7 metru může bez větších problémů zaparkovat ve městě, zároveň nabízí i dostatek vnitřního prostoru, aby odvezl rodinu na dovolenou se vším komfortem.

Právě pohodlí je něco, co aktuální generace GLC zvládá vskutku mistrně. Začíná to už ergonomicky dokonalými sedadly s nastavením do všech myslitelných směrů. Pak je tu vzduchový podvozek, s nímž se auto odpoutává od kazů českých silnic. Vše korunuje nadprůměrná zvuková izolace, která zcela nepokrytě vybízí k relaxaci. Ano, s tímhle autem se dá na jeden zátah ujet stovky kilometrů, aniž by si toho posádka všimla.

Je sympatické, že s příslovečným komfortem Mercedesů tentokrát beze zbytku ladí také interiérové detaily. I obložení palubní desky světlou dřevěnou dýhou tady nepůsobí násilně, v centrální části tvoří sympatický kontrapunkt obří dotyková obrazovka. Nová generace GLC pokročila v digitalizaci ovladačů na novou úroveň, bez dotykové obrazovky a plošek pod ní si už nelze seřídit ani klimatizaci. Zástupce klasického uspořádání ovladačů Mercedesu zůstal už vlastně jen jeden – stěrače se i zde spouštějí vlevo pod volantem, páčkou sloužící zároveň pro ovládání směrovek.