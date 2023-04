V kalendáři bylo datum 13. dubna roku 1953, když se na pultech britských knihkupectví objevil román Casino Royale, v němž jeho autor Ian Fleming prvně vdechl život agentovi 007. Vznikl tak nejen fenomén, který proměnil dějiny zábavy, ale i úžasná mašina na peníze. Flemingových „bondovských“ knih se doposud prodalo kolem 100 milionů výtisků a filmová série o agentovi 007 je jednou z nejvýdělečnějších v dějinách. Sedmadvacet snímků doposud utržilo na 7,8 miliardy dolarů. Na takový úspěch přitom na samotném počátku nic moc neukazovalo.

Špion, který se zrodil ve Zlatém oku

Napíši dějiny špionáže, ale takové, že se na všechny předcházející zapomene jako na nudné. Tahle slova prý na sklonku druhé světové války řekl svým přátelům Ian Fleming, tehdejší pobočník šéfa tajné služby v britském námořnictvu. Nakonec mu to nevyšlo, povedlo se mu ale něco mnohem lepšího. Stvořil postavu agenta Jamese Bonda.

Fleming ji vymyslel během dovolené ve svém jamajském sídle Zlaté oko v únoru 1952 (do Jamajky se zamiloval za války, když tam pátral po německých ponorkách). Když zrovna nepsal, trávil jako amatérský ornitolog spoustu času pozorováním ptáků. Díky tomu ostatně získal slavný agent i jméno. Jednoho dne si Fleming všiml ve své knihovně publikace Ptáci západní Indie, jejímž autorem byl americký ornitolog James Bond. Jak Fleming později vzpomínal: „Chtěl jsem co nejjednodušší, jednotvárně a prostě znějící jméno a James Bond zněl lépe než cokoli jiného.“ Nakladatelství Jonathan Cape, kterému román nabídl, ale z příběhu zpočátku nijak nadšené nebylo. Až Flemingův bratr Peter, jehož cestopisy nakladatelství vydávalo, přesvědčil šéfy, aby dali knize šanci. Udělali dobře, že jej poslechli. Během prvních dvou měsíců se prodalo solidních téměř 17 500 výtisků a kniha získala na svém prvním trhu dobré recenze. Za oceánem se ale podobný úspěch zopakovat nepodařilo. Kniha se ve Spojených státech objevila v roce 1954 a za celý rok se jí prodalo jen kolem čtyř tisíc výtisků.

Americkým neúspěchem se ale Fleming nedal odradit. Po vydání Casino Royale trávil každý rok prázdniny na svém jamajském sídle a psal tam další a další bondovky. Mezi lety 1953 a 1964, kdy zemřel, publikoval celkem dvanáct knih a jednu sbírku krátkých povídek (druhá sbírka byla vydána až po jeho smrti). Za jeho života se prodalo celkem 30 milionů výtisků těchto knih. Během pouhých dvou let od jeho skonu se jich najednou prodalo dalších 60 milionů. Příčina této „bondomanie“ byla prostá – agent 007 právě v té době s fenomenálním úspěchem vtrhl na filmová plátna.

Čech, který stál u počátku filmového Bonda

První snahy zfilmovat příběhy Jamese Bonda přišly již v 50. letech, skončily ale neúspěchem. Přestože se první kniha o agentovi 007 v USA neprodávala příliš dobře, rozhodla se tamní televizní síť CBS v roce 1954 adaptovat Casino Royale do televizní epizody, která byla součástí její série Climax!.

Epizoda byla odvysílána bez velkého zájmu diváků (a byla ve skutečnosti zapomenuta, dokud na ni nenarazil v roce 1981 jeden filmový historik), přesto CBS v roce 1960 znovu oslovila Fleminga a požádala ho, aby vytvořil 32 nových epizod založených na postavě Jamese Bonda. Fleming nejprve souhlasil, ale nakonec o projekt ztratil zájem a vrátil se k psaní povídek a románů. „Filmový a televizní svět v Americe,“ napsal svému příteli Henrymu Morgenthauovi III, „je pekelná džungle.“

Ten pravý průlom na stříbrné plátno se Bondovi povedl až v roce 1963. A vlastně za to částečně mohl jeden člověk spjatý s Českem – Norbert Auerbach (více viz box na str. 14). Tento emigrant z prvorepublikového Československa se po válce uchytil ve filmovém průmyslu a na počátku 60. let působil jako šéf evropské pobočky studia United Artists. Na jedné z porad nadhodil, že by studio mohlo natočit něco podle knížek Iana Fleminga. V té době zrovna jednu bondovku četl a byl z ní nadšený. Práva na filmové zpracování příběhů tehdy vlastnili dva nezávislí producenti Albert „Cubby“ Broccoli a Harry Saltzman. Druhý jmenovaný koupil v roce 1960 práva na všechny bondovské romány (kromě Casino Royale) za 50 tisíc dolarů a přislíbil Flemingovi dalších 100 tisíc dolarů za každou knihu, která se stane filmem. Broccoli pak přesvědčil Saltzmana, aby mu dal poloviční podíl z práv výměnou za to, že využije svých konexí ve filmovém průmyslu k uzavření smlouvy na velký film.