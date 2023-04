Do roku 1990 zajišťovaly prodej osobních automobilů za československé koruny výhradně provozovny podniku Mototechna, případně podnikové prodejny mladoboleslavské automobilky. Trhu dominovaly vozy značky Škoda, ale zejména v 70. letech jim výrazně sekundovala auta z jiných zemí tehdejší Rady vzájemné hospodářské pomoci (RVHP). Šlo především o sovětské značky Lada a Moskvič, východoněmecká dvoudobá auta Trabant a Wartburg, o rumunské Dacie či v Polsku licenčně vyráběné Fiaty. Nicméně do Československa se zdaleka nedovážely všechny typy „socialistických“ automobilů. Připomeňme si některé modely ze 70. a 80. let, které se v Mototechně nedaly sehnat ani s protekcí.

Nedostupná polská auta

Příkladem je polská čtyřmístná Syrena. Výrobu tohoto automobilu s dvoutaktním motorem, který se z hlediska velikosti i výkonů řadil někam mezi Trabanty a Wartburgy, ukončila slezská továrna FSM v roce 1983. Důvodem byl tristní stav prastarých výrobních linek; auto­mobilka si tak navíc uvolnila kapacitu, kterou chtěla využít pro zvýšení produkce ziskovějšího modelu Fiat 126 P.

Před čtyřiceti lety už navíc Syrena, jež se na trhu objevila v roce 1957, působila značně archaicky. Pro naše severní sousedy však zůstala jediným stoprocentně národním osobním automobilem. Sloužila k motorizaci Polska, exportní ambice neměla. V Československu patrně nikomu nechyběla, což se ale o jiných modelech východního bloku říkat nedá.

Pokud jde o auta z Polska, tu­zemští zákazníci marně vyhlíželi Polski Fiat 125 P v provedení kombi. Varšavská automobilka FSO k nám dodávala jen sedany, kterých vyráběla mnohem více.

Největší zklamání však způsobila absence typu FSO Polonez. Šlo o automobil s pětidveřovou karoserií typu hatchback, který pro Poláky opět připravili Italové. Do sériové výroby naběhl v roce 1978 a tehdy byl považován za nejmodernější model v rámci RVHP. Podle původních plánů měl Polonez po roce 1982 zcela nahradit starší typ Fiat 125 P. K tomu však nedošlo. Kvůli složité hospodářské a politické situaci země nebylo možné zajistit potřebné množství dílů. Produkce Polonezů proto nedosáhla plánovaného počtu a do Československa se nedovážely, ačkoli zájem by tu o ně byl.

Záporožec v ČSSR nezískal homologaci. Marně sovětský exportér poukazoval na skutečnost, že vůz se vyváží do Belgie, Francie či Itálie.

Za zmínku ještě stojí maličký Fiat 126 Bis z roku 1987, který se od původního Fiatu 126 P lišil kapalinou chlazeným motorem a tím, že měl zavazadlový prostor nejen vpředu, ale i vzadu nad motorem. Tento třídveřový model však byl určen výhradně pro západoevropské prodejny Fiatu, zatímco zákazníci Mototechny se vždy museli spokojit se staršími tudory Fiat 126 P.