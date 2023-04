Abyste uspěl v byznysu, musíte mít dobrý nápad, říká podnikatel a vývojář Michal Illich. Stál mimo jiné u zrodu vyhledávače Jyxo.cz, který ve své době předčil Google. Vedle různých internetových projektů a investování se před časem pustil do práce s hmotou – pod jeho vedením vzniká letoun budoucnosti.

Proč jste se vrhl na konstruování letadla?

Hodně jsme s rodinou cestovali. Podnikli jsme i s dětmi cestu kolem světa. A to si pak člověk všímá nedokonalostí, jaké jsou s cestováním spojené. Stále někde čekáte, na letištích na odbavení nebo v zácpě. Přitom by to všechno šlo udělat výrazně lépe.

Na lepším řešení, letadlu Zuri schopném odstartovat i z heliportu, nyní pracujete. Podílíte se osobně na vývoji, nebo vše necháváte na expertech?

Do práce konstruktérů nezasahuji, to by bylo mimo moji odbornost. Částečně jsem schopný poradit s programováním, které využíváme při řízení modelů letadla a při simulacích. Ale hlavně tvořím strategii, sháním peníze, najímám lidi.

Co je na vývoji letounu nejtěžší?

V tuhle chvíli sehnat investory, abychom měli dostatečně velký kapitál. Potřebujeme zhruba půl miliardy korun.

Od investorů jste už získal 60 milionů korun. Z větší části to jsou technologičtí podnikatelé z Česka. Jak jste je přesvědčil?

Jde vesměs o lidi, se kterými se znám. V jednom případě šlo dokonce tak trochu o investici na oplátku. Já kdysi poskytl peníze Rastislavu Turkovi na rozjezd firmy Pex v USA a Rasty zase nedávno investoval do Zuri.

Studovat informatiku by mě nebavilo, nic bych se tam nedozvěděl. Programovat se naučíte jedině praxí.

Budete ve zdejší technologické komunitě hledat další investory?

Potřebovali bychom vyšší částky a myslím, že v Česku už moc není kde brát.

Může se najít velký zahraniční investor?

Určitě. Teď ho začínáme hledat a doufám, že se nám to během následujících tří až šesti měsíců povede. Oslovujeme potenciální investory v Evropě a ve Spojených státech sami i prostřednictvím německých poradců. Chceme vytvořit realistický model kabiny letadla, aby nám je pomohl přesvědčit. Budou se moci posadit do kabiny, vyzkoušet si, jaký budou mít výhled nebo prostor na nohy. Prohlédnou si i kokpit a rozmístění řídicích prvků.

Co když takového investora nenajdete?

Mám úspory ze svých dřívějších úspěšných projektů, takže letounu Zuri v nejbližší době nehrozí nic špatného.

Na vyhledávači Jyxo.cz jste vydělal zhruba 150 milionů korun. Proč jste se rozhodl prodat ho?

Dělali jsme hodně projektů najednou. Práce v Jyxo mě bavila, ale nadešla doba, kdy se podobné projekty začaly prodávat. Majitele změnila většina českých portálů. Jyxo jsem prodal v květnu 2008 a v roce 2009 už byla velká ekonomická krize, nemohl jsem to asi udělat o moc lépe.

Vyhledávač jste prodal mediální skupině CME, která vlastní i televizi Nova. Ta ho zpočátku využívala hlavně jako generátor návštěvnosti pro službu TN.cz a časem ho nechala zaniknout. Nebylo vám to líto?

Ne, to je zodpovědnost majitele. Dva roky po prodeji jsem pracoval pro CME jako ředitel vývoje. Všechny projekty rostly, ať už v návštěvnosti, nebo finančních ukazatelích. Po mém odchodu kolegové úplně nezvládli Jyxo rozvíjet.

Jakou jste si po odchodu z Novy dal pauzu?

Odpočinul jsem si jen dva nebo tři měsíce. Pak jsem se hned vrhl na další projekty, ať už vlastní, nebo investiční.

Investoval jste třeba do firmy BudgetBakers, která hlídá osobní finance. Jak se jí daří?

Byla to jedna z mých prvních investic a firma od té doby stále pěkně roste. Její aplikace Wallet pomáhá při správě osobních úspor nebo naopak výdajů.

Michal Illich (44) Vystudoval Mensa gymnázium a psychologii na Univerzitě Karlově. Pomáhal vyvíjet český fulltextový vyhledávač Empyreum. Vyvinul vyhledávač Jyxo.cz a stál u zrodu blogovacího systému Blog.cz. Pořádá konferenci WebExpo, stojí za projekty Devel.cz a Zdrojak.cz. Investuje do nadějných firem. Od roku 2017 se věnuje vývoji letounu Zuri. Foto: Libor Fojtík

V roce 2015 jste koupil vývojářskou konferenci WebExpo, jednu z největších ve střední Evropě. Vyplatilo se to?

Během nejlepších ročníků se na ní scházelo téměř dva tisíce účastníků. Většinu let byla konference zisková, jen poslední ročník kvůli covidu skončil lehkou ztrátou.

Založil jste také web pro vývojáře Devel.cz a vydáváte webový magazín Zdrojak.cz. Jde o byznys, nebo spíš o podporu komunity vývojářů?

Jsme tam víceméně na nule. Když jsme pořádali konference Devel, vydělávali jsme na nich. Ale nedělali jsme je primárně kvůli zisku.

Máte už hodně zkušeností. Co je důležité, aby člověk uspěl v byznysu?

Chce to mít dobrý nápad a pak ho dobře realizovat.

Snažíte se pracovat efektivně. Před časem jste testoval, jak dlouho a kdy spát, abyste byl nejvýkonnější. Co jste zjistil?

Nebylo to žádné složité zkoumání. Stačí mít na ruce fitness náramek, který změří data. Vyhodnocení je také poměrně triviální. Zjistil jsem, že když spím v noci osm hodin, jsem na tom s výkonností stejně jako v situaci, kdy spím 6,5 hodiny v noci a dvacet minut během odpoledne. Při dvoufázovém spánku ušetřím hodinu času, kterou mohu využít jinak.

Takže si pravidelně dáváte odpoledne šlofíka a šetříte čas?

Většinou ano. Když jsem v práci, nezvládám to kvůli schůzkám vždycky. Ale i v kanceláři, pokud mohu, spím chvíli odpoledne.

Hlídáte si podobně jídelníček nebo fyzickou aktivitu?

To ne, ale myslím, že se stravuju poměrně zdravě, a pohybuju se dost.

Vystudoval jste psychologii. Nelákala vás informatika nebo programování?

Tam bych se nic nového nedozvěděl. Byly by to ztracené roky. Vývoj se nenaučíte na žádné škole, to se naučíte praxí.

Jste tedy samouk?

Dalo by se to tak říct. S programováním jsem začal v pěti letech. Učil jsem se sám, tehdy tu snad ani žádní učitelé nebyli. Trochu jsem k učení využíval knížky a časopisy, většinou jsem ale postupoval stylem pokus omyl.