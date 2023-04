Je rok 2023, a tedy nejvyšší čas začít se bavit o nové generaci telekomunikačních sítí. Teď si říkáte: „To jako vážně? Ještě jsme neviděli ani pořádné 5G.“ Ano, je to tak. Protože až se 6G zhruba v roce 2030 poprvé představí světu, budou už telekomunikační firmy zároveň řešit generaci sedmou. Navíc pokud máte výtky k pokroku, který zatím 5G přineslo, mohlo by právě 6G pro vás být odpovědí.

A vsaďte se, že v Česku toto téma bude rezonovat už brzy. To až se nějaký novinář chopí tématu dalšího omezování prostoru pro televizní vysílání. Letošní rok je totiž rokem, kdy se koná Světová radiokomunikační konference, která má na programu i to, jak ukrojit televizi některé další frekvence ve prospěch většího rozvoje 5G a na jakých vlnách vlastně bude fungovat jeho nástupce.

Nenaplněná očekávání

Od technologie 5G se sice čekalo, že bude vlastně posledním „géčkem“ a že umožní provoz autonomních vozidel, vznik chytrých měst nebo život ve virtuální realitě. Další vývoj sítí měl být jen evolucí, která proběhne „revizí“ 5G. Její současné nasazování nám však nyní ukazuje trhliny v tomto plánu a operátoři jako Telenor či BT už proto začali zkoumat, kam dál.

Dostali jsme se do situace, kdy zákazníci moc nechápou, k čemu jim 5G je, když jim video z YouTube hraje stejně jako předtím. Přitom si koupili 5G telefon a připlatili za 5G tarif. A rozčarování panuje i na straně mobilních operátorů. Podle studie, kterou jsme v PwC dělali, je s dosavadní návratností svých investic do 5G spokojeno celosvětově méně než 15 procent z nich.

Z diskuse kolem 5G totiž vzešla velká očekávání, která se prostě nepodaří naplnit. Operace na dálku, holografické hovory, schůzky v metaverzu s avatary přenášejícími výrazy tváře, streamování videí se záběrem 360 stupňů a v rozlišení 8K či rozšířená vícesmyslová realita – to jsou činnosti, které když se rozhodne dělat více uživatelů najednou, nebude tomu síť svými parametry stačit.

A tak se historie zase jednou opakuje a 6G přijde, aby rozvinulo schopnosti svého předchůdce. Stejně jako když nám 3G naznačilo, co všechno je s mobilem možné, ale až 4G nám dalo možnost si to denně užívat.

Pro představu, současné streamování zmiňovaných 4K videí vyžaduje přenosovou rychlost 10 až 50 megabitů za sekundu, při rozlišení 8K je to ale čtyřikrát až dvacetkrát tolik. A holografická komunikace, která je pro nás symbolem pokroku jako ze sci‑fi filmů? Zde už se blížíme k potřebě jednoho terabitu za sekundu, tedy stotisíckrát tolik, co 4K.

Sázka na sudou

Na cestě k úspěchu 6G samozřejmě stále leží řada překážek. Komunikace se například dostává do tak vysokých frekvenčních pásem, že zřejmě bude nutné změnit způsob, jakým od sebe jednotlivé frekvence oddělujeme, aby se signály vzájemně nerušily. Infrastruktura bude muset zahrnovat nové chytré antény, které budou pro dosažení potřebných výkonů v daném okamžiku téměř ohýbat fyzikální zákony.

Vývoj 6G nebude v žádném případě rychlým řešením a jako u každé jiné generace bezdrátové technologie potrvá mnoho let jenom to, než se dohodnou potřebné standardy. A než toto číslo a písmenko uvidíme na displeji našich telefonů nebo jiných chytrých zařízení, počkáme si 10 až 15 let. Do té doby ještě jistě uvidíme další vylepšení stávajících sítí. V telekomunikacích se však traduje jedno oblíbené rčení, které říká, že opravdu důležité jsou jen ty sudé generace sítí. Pro vysvětlení: 2G přineslo masový rozvoj mobilů, 4G zase naplno umožnilo rozvoj služeb na mobilních datech. Někdy v příští dekádě tedy zjistíme, zdali je to stále pravda.