Akciové trhy v posledních týdnech po potížích řady bankovních domů v čele s Credit Suisse a Deutsche Bank zachvátil strach investorů i o další bankovní tituly. Jak uvádějí experti oslovení týdeníkem Ekonom, pro odvážnější investory s dostatkem hotovosti to ale může být příležitost k nákupům některých bankovních akcií za velmi přijatelné ceny.

Michal Semotan, portfolio manažer fondu J&T Opportunity CZK:

Po delší době jsme se po propadu bankovních akcií vrátili do BNP Paribas, když jsme chtěli v daném sektoru koupit kvalitní banku, jejíž cena je negativně ovlivněna skandálem kolem Credit Suisse a předtím SVB. Na athénské burze jsme nakoupili akcie PPC (obdoba českého ČEZ), které reportovalo provozní výsledky nad očekávání analytiků, výrazně snížilo zadlužení a společnost Goldman Sachs oznámila držení pětiprocentního podílu v této společnosti. PPC také akvírovalo aktiva Enelu v Rumunsku, což mu pomůže výrazně navýšit produkci elektřiny z obnovitelných zdrojů. Po poklesu ceny ropy a s tím spojeném poklesu kurzu akcií OMV jsme nakoupili akcie této společnosti do našeho dividendového portfolia – OMV letos kromě řádné dividendy vyplatí i speciální dividendu ve výši 2,25 eura. V dubnu bude na trzích nadále přetrvávat obava z dopadu bankovní krize, investoři se bojí, že by se mohla v systému objevit další banka, která „potřebuje pomoci“. Tato situace tak bude způsobovat volatilitu v nejbližším období, řada investorů bude ze segmentu bank vystupovat a tím tak tlačit na cenu dolů. To může být příležitost pro ty odvážnější – a ty, kteří mají dostatek hotovosti – doplnit svoje portfolia o bankovní tituly na cenách, o kterých se jim ještě před jedním až dvěma měsíci ani nezdálo. Dále budou investoři sledovat centrální banky a jejich pohyby s úrokovými sazbami, kde by naopak chuť zvedat úrokové sazby mohla být kvůli situaci ohledně SVB a Credit Suisse o něco menší, což je paradoxně do budoucna vlastně příznivá zpráva pro akciové trhy.