Finanční trhy nezažívají šťastné období. Loni se propadaly akciové i dluhopisové. Letos v lednu to už začalo vypadat lépe, zavládla optimistická nálada, ale pak aktiva znovu nabrala směr dolů. Eva Hlavsová, která se svým manželem Honzou založila v roce 2017 investiční platformu Fondee, říká, že trhy jako celek se z toho zase oklepou. „Když vsadíte na jednu akcii, není jasné, že její cena půjde ještě někdy výš. Ale produkty, které v sobě mají stovky nebo tisíce různých akcií nebo dluhopisů z různých trhů a z různých odvětví, kopírují vývoj světové ekonomiky,“ říká Hlavsová.

Ve Fondee si klienti mohou vybrat z různě rizikových portfolií. Jsou složena z veřejně obchodovaných fondů ETF, které vždy sledují vývoj podkladových aktiv – tedy akcií či dluhopisů, případně různých burzovních indexů. Loni přidali Hlavsovi možnost investovat v portfoliích zaměřených na udržitelné podnikání a navzdory inflaci a válce se jim podařilo zvýšit objem spravovaných peněz o 20 procent. „Zaznamenali jsme vzrůstající nejistotu, nicméně spíš v podobě dočasného snížení pravidelných vkladů, ne že by lidé přestali investovat,“ vysvětluje v rozhovoru spolumajitelka.

Není současná situace předzvěstí trvalého sestupu trhů? Nepadne historická pravda, že jdou dlouhodobě vždy nahoru?

Výkyvy v kurzech akcií tu byly vždy. Přicházely krize a s nimi spojené korekce. Při pohledu na dlouhodobý graf nějakého akciového indexu, třeba S&P 500, se může zdát, že jde lineárně, možná až exponenciálně nahoru. V kratším období třeba jednoho roku jsou vidět výkyvy, během kterých investoři nejspíš vnímají podobnou nejistotu jako dnes. Když vsadíte na jednu akcii, není jasné, že její cena půjde ještě někdy výš. Ale produkty, které v sobě mají stovky nebo tisíce různých akcií nebo dluhopisů z různých trhů a z různých odvětví, kopírují vývoj světové ekonomiky. Je nepravděpodobné, že by trhy dlouhodobě stagnovaly.

Nebyl dlouhodobý růst akciových trhů ve vyspělých zemích způsoben demografií? Neznamenalo by to, že se vstupem populačně slabších ročníků do produktivního věku a stárnutím společnosti růst ustane?

Demografie samozřejmě ovlivňuje trhy. Když máte větší a produktivnější populaci, lze očekávat, že také celkový HDP a velikost kapitálového trhu budou větší. Není to však hlavní parametr. Především jde o schopnost lidí inovovat a zefektivňovat produkty a služby na trhu. Většina z firem s největší tržní kapitalizací před dvaceti lety ani neexistovala, nebo nehrály významnější roli. Namátkou Amazon, Apple, Alphabet, Meta nebo Tesla. Dnes táhnou valuaci trhu. Stejně tak to bude i do budoucna. Za dalších 20 let tu budou firmy s produkty a službami, o kterých se nám teď ani nesní. A přidají akciovým trhům další biliony dolarů ve valuaci.

Fondee jste zakládali před šesti lety, ostrý provoz jste spustili v roce 2020. Mění se zvyky českých investorů, přibližují se těm zahraničním?

Od našeho návratu z Londýna v roce 2017 (oba opustili vysoké pozice v prestižních finančních institucích – pozn. red.) se hodně změnilo prostředí. Vzniklo několik on‑line platforem, které umožňují lidem jednoduše a transparentně investovat. Nabídka služeb se přiblížila tomu, co mají lidé na Západě. A to lidi víc motivuje k investicím. Sbližuje se i chování investorů, ale možná pomaleji, než by bylo vhodné. Češi pořád neinvestují dost. Například v Británii mají lidé napříč populací v penzijních fondech kolem dvou svých ročních platů, zatímco v Česku je to jen necelá třetina ročního příjmu. V Česku navíc často vidíme extrémní přístupy.