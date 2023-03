1. Credit Suisse kupuje rivalská UBS

Foto: Reuters

Největší švýcarská banka UBS převezme v záchranné operaci zhruba za tři mi­liardy franků (téměř 73 mi­liard Kč) svého dlouholetého rivala Credit Suisse, jehož problémy se zhoršily.

„Akcionáři Credit Suisse obdrží jednu akcii UBS za každých 22,48 akcie Credit Suisse,“ stojí v prohlášení UBS. Ovšem dluhopisy Credit Suisse budou odepsány, jejich držitelé nedostanou nic.

Obchod zprostředkovala vláda. „Nekontrolovaný pád Credit Suisse by vedl k nepředstavitelným následkům pro naši zemi i pro mezinárodní finanční systém,“ řekl švýcarský prezident Alain Berset.

Jde o jednu z největších transakcí svého druhu v bankovním sektoru za desítky let. Na posílení likvidity poskytne švýcarská centrální banka až 100 mi­liard franků (2,4 bilionu Kč) jako pojistku.

Transakci přivítaly centrální banky v USA a ve Velké Británii. Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová uvedla, že ECB je připravena podpořit banky z eurozóny, ale po záchraně Credit Suisse předpokládá, že trhy se zklidní.

Bankovní trh se zachvěl po krachu americké Silicon Valley Bank. (Jak k němu došlo a více o celé situaci se dočtete v tomto čísle v rubrice Investice na str. 42–45.)

Credit Suisse, která vznikla v roce 1856, doplatila na chybná rozhodnutí manažerů v minulosti a také na skandály ve svém investičním bankovnictví. Vaz jí zlomila krize důvěry, když klienti začali ve velkém vybírat vklady.

Švýcarské úřady se snažily předložit řešení pro Credit Suisse dřív, než se v pondělí ráno začalo obchodovat na burzách v Asii. Existovaly obavy, že kdyby se záležitost nevyřešila do té doby, zavládla by na trzích nervozita a hlavní akciové indexy by prudce oslabily. To by znamenalo ekonomické ztráty pro jednotlivce, firmy i vlády.