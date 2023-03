Podpis smlouvy o nájmu bytových prostor patří v běžném životě mezi nejčastější právní akty. Většina nájemníků sice rozumí svým právům a povinnostem, které jim ze smlouvy vyplývají, občas však mohou vznikat neshody ohledně toho, kdo nese náklady na takzvanou běžnou údržbu nebo drobné opravy. Mnozí z nich mnohdy ani netuší, co přesně tyto vágně pojaté termíny znamenají.

Odpovědnost za běžnou údržbu a drobné opravy leží na bedrech nájemce. „Představit si pod tím můžeme zejména pravidelný úklid, čištění a udržování spotřebičů, kontrolu funkčnosti termostatických hlavic, malování a opravování omítek, kontrolu a údržbu vodovodních baterií i vodovodních výtoků nebo také opravy dveří a oken, žaluzií, klik a podobně,“ vysvětluje advokát Ondřej Preuss, zakladatel služby DostupnyAdvokat.cz. Zahrnuje sem vlastně všechny opravy, u nichž náklady nepřekračují částku tisíc korun.

Pokud však součet drobných nákladů tuto částku přesáhne, již se další opravy nepovažují za drobné a měl by je zaplatit pronajímatel. V tom se orientovat už tak snadné není, jak ukazuje rozklad Terezy Loukové a Jindry Pozniakové z advokátní kanceláře bpv Braun Partners: „Pro představu to znamená, že při rozloze bytu 50 m2 by součet veškerých nákladů na opravu jeho zařízení či vybavení neměl za kalendářní rok přesáhnout částku 5000 korun. Veškeré náklady nad tuto částku, která v praxi často veškeré nutné drobné opravy a výměny nepokryje, hradí pronajímatel.“