Štvou vás lidé, kteří rádi začínají debatu otřepanou frází: „Když byl svět ještě v pořádku…“? Než se k nim otočíte zády a vystřelíte z místnosti, zjistěte si, jestli nechce mluvit o Mercedesech. O modelech, ve kterých se každý hned vyznal, věděl, co od nich čekat, a dostal přesně to, co slibují.

Třída C je esence mercedesovitosti. Tradiční cestovní sedan střední třídy, s elegantními liniemi, které si svou nenápadností najdou cestu k tradičně smýšlejícímu řidiči. Svými tvary a také designem přídě o něm mnozí mluví jako o zmenšeném „esku“, tedy vrcholném luxusním sedanu od třícípé hvězdy. A to je velká pochvala.

Interiér ale pro milovníka starých dobrých časů bude znamenat velkou německou revoluci. Před řidiče se nastěhoval digitální přístrojový štít a klasická tlačítka nebo touchpad jsou pryč, teď se všechno ovládá přes široký tablet instalovaný na výšku, a to včetně klimatizace. Nebude na škodu si zvyknout na to, že se dají autu hláškou „Hej, Mercedesi“ dávat úkoly, třeba když chcete telefonovat nebo vyhledat adresu. Zpracování kabiny je ale špičkové, přesně takové, jak se od prémiové značky očekává. V céčkovém Mercedesu se posádka vpředu cítí útulně, masivní středový tunel „obklopí“ řidiče. Protože je céčko delší, širší a má i prodloužený rozvor oproti předchůdci, trochu se zvětšil i prostor pro posádku vzadu. Je ale dobré si přiznat, že to není zrovna nejtypičtější rodinné auto. Rozmazlovat si zkrátka zaslouží řidič a jeho spolujezdec.